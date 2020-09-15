Двоє військових підірвалися на розтяжці на Донбасі, фото: «24 канал»

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На Донбасі двоє військових підірвалися в районі населеного пункту Шуми, де нещодавно планували провести «інспекцію» позицій українських військових окупантами.

Інцидент стався сьогодні, 15 вересня, близько 11.40. Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил.

Військові дістали поранення внаслідок вибуху гранати РГД-5, яка, ймовірно, була встановлена у виді розтяжки. Їх госпіталізували до лікарні в Торецьку, стан постраждалих військових стабільний, задовільний.

Зазначається, що поранення отримали полковник Олександр Апполонов та прес-секретар однієї з бригад В. Залевський, які перебували в районі, де стався інцидент, з метою стандартної перевірки ситуації.

Обставини інциденту встановлюються.

За інформацією, якою володіємо станом на цю хвилину, немає підтверджень того, що цей інцидент був не випадковим, — наголошується в повідомленні прес-служби.

Нагадаємо, 10 вересня бойовики обстріляли позиції українських військових поблизу населеного пункту Шуми на ділянці, де мала відбутися зустріч представників Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) та ОБСЄ.