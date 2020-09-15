Саша «десятку» захотел — НАБУ опубликовало кино о "слуге"-Юрченко, фото — УП

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Ракурс

В деле о коррупции нардепа-«слуги» Александра Юрченко Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) опубликовало видеоматериалы. На них показали передачу части взятки нардепу и его сообщникам.

НАБУ призывает генпрокурора Ирину Венедиктову подписать подозрение Юрченко учитывая доказательства, имеющиеся у детективом по делу.

Пресс-служба Антикорупционнго бюро отметила, что в середине августа детектив «под прикрытием» передал первую часть неправомерной выгоды посреднику, а 26−27 августа соучастники планировали получить «второй транш».

В дальнейшем спецоперация сорвалась. В НАБУ отмечают, что это произошло при обстоятельствах, которые выясняет следствие.

Ранее детектив «под прикрытием» познакомился с одним из участников схемы и «заказал» у него принятие изменений в законодательстве по переработке твердых бытовых отходов.

Посредник познакомил детектива с Юрченко, который попросил за свои услуги 13 тыс. долл. Нардеп должен был внести предложения к законопроекту, а затем за 200 тыс. долл. подкупить нардепов-членов профильного комитета.

В НАБУ утверждают, что собрали необходимые доказательства по делу о взятке нардепа, но не могут вручить подозрение Юрченко без подписи генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Она отказалась это сделать 10 сентября, когда ей предоставили проект сообщения о подозрении, справку о собранных доказательствах и материалы уголовного производства.

Через шесть часов уговоров руководитель одного из департаментов сообщил, что «не видит достаточных оснований для доклада генеральному прокурору об открытии производства против нардепа».

На совещании с участием Венедиктовой решение о подозрении и внесении сведений в ЕРДР так и не приняли. 10 сентября посреднику (неофициальному помощнику Юрченко) сообщили о подозрении.

НАБУ летом получило информацию о том, что группа нардепов получает взятки за свою законодательную работу в парламенте.

Сегодня Венедиктова в Раде заявила, что «пока нет оснований для объявления подозрения Юрченко», поскольку в НАБУ не хватает доказательств против него.

Напомним, что Юрченко временно вышел из фракции и партии на время расследования дела о получении взятки, которая якобы предназначалась для него.