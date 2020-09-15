Расходы на Офис президента предлагают увеличить, фото: «Збруч»

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Ракурс

В госбюджете-2021, проект которого 14 сентября подали в Верховную Раду, могут значительно возрасти расходы на Офис президента Украины.

Расходы общего фонда госбюджета на обслуживание деятельности президента и Офиса президента в проекте госбюджета на 2021 года предлагают увеличить на 39,4% по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщает издание «РБК-Украина».

Соответствующие расходы предусмотрены статьей «Обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности президента Украины и Офиса президента Украины».

Отмечается, что в государственном бюджете на 2020 год эти расходы составляли 909 млн 58 тыс. грн, в то время как в 2021 году предлагается установить их в размере 1 млрд 266 млн 795 тыс. грн.

Проект госбюджета на 2021 года Кабмин утвердил во время своего заседания 14 сентября.

Напомним, в Кабмине ожидают, что рост ВВП Украины в 2021 году составит 4,6%.