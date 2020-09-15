Витрати на Офіс президента пропонують збільшити, фото: «Збруч»

https://racurs.ua/ua/n143853-vytraty-na-ofis-prezydenta-zrostut-na-mayje-40-proekt-derjbudjetu.html

Ракурс

У держбюджеті-2021, проект якого 14 вересня подали до Верховної Ради, можуть значно зрости витрати на Офіс президента України.

Видатки загального фонду держбюджету на обслуговування діяльності президента та Офісу президента у проекті держбюджету на 2021 рік пропонують збільшити на 39,4%, порівняно з 2020 роком. Про це повідомляє видання «РБК-Україна».

Відповідні видатки передбачені статтею «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності президента України та Офісу президента України».

Зазначається, що у державному бюджеті на 2020 рік ці видатки становили 909 млн 58 тис. грн, в той час як у 2021 році пропонується встановити їх в розмірі 1 млрд 266 млн 795 тис. грн.

Проект держбюджету на 2021 рік Кабмін затвердив під час свого засідання 14 вересня.

Нагадаємо, у Кабміні очікують, що зростання ВВП України у 2021 році становитиме 4,6%.