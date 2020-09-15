Масштабні навчання за участю 12 тис. військових анонсували в ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n143854-masshtabni-navchannya-za-uchastu-12-tys-viyskovyh-anonsuvaly-v-zsu.html

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Стратегічне командно-штабне навчання «Об'єднані зусилля — 2020» проведуть Збройні сили України. До навчань залучать близько 12 тис. осіб та 700 одиниць озброєння та військової техніки.

Про це сьогодні, 15 вересня, на брифінгу розповів начальник Головного управління доктрин та підготовки Генштабу ЗСУ генерал-майор Олексій Таран, інформує прес-служба Міноборони.

Одночасно зі стратегічними навчання пройде низка інших заходів за участі сил і засобів країн-членів НАТО і країн-партнерів. За словами Тарана, йдеться про:

спільні навчання зі США «Репід Трейдент — 2020»;

навчально-бойовий політ стратегічних бомбардувальників ВПС США з імітацією нанесення ракетно-бомбових ударів;

тренування повітряно-тактичної групи Сил спецоперацій Збройних сил США в Європі з відпрацювання спільних завдань із ЗСУ.

Також цьогоріч відбудуться планові заходи підготовки з залученням інструкторів тренувальних місій UNIFIER, JMTG-U, ORBITAL. Окрім цього, у Генштабі планують забезпечити обмін даними про повітряну та наземну обстановку, зокрема з використанням літаків AWACS E3A та безпілотних літальних апаратів RQ-4D Global Hawk.

У ЗСУ наголошують, що проведення «Об'єднаних зусиль — 2020» дозволить продемонструвати готовність України дати відсіч збройній агресії Росії самостійно та з використанням механізмів міжнародної підтримки, а також — підвищити сумісність з силами НАТО.

Нагадаємо, влітку стало відомо, що Росія планує перекинути до кордону з Україною 120 тис. військових. Це станеться під час навчань «Кавказ-2020» наприкінці вересня. Угруповання росіян доповнять 500 танків, три тис. бронемашин, 250 гелікоптерів, 50 кораблів і до п’яти підводних човнів.

Активна фаза навчань «Кавказ-2020» відбудеться 21−26 вересня.