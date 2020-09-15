Життя наркодилерів попередньо ускладнила Рада, фото — Страна

https://racurs.ua/ua/n143852-jyttya-narkodyleriv-poperedno-uskladnyly-v-radi.html

Ракурс

Розслідування справ проти наркодилерів врегулював український парламент. Верховна Рада у першому читанні ухвалила закон, який дозволить суддям не застосовувати заставу при визначенні запобіжного заходу підозрюваним в незаконному обігу наркотиків.

За таке рішення в парламенті під час першого читання знайшлося 246 голосів.

Йдеться про зміни до ст. 183 Кримінального процесуального кодексу України щодо права слідчого судді не визначати розмір застави у кримінальному провадженні.

Закон № 3915 доповідав представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук. Він повідомив, що ухвалення законопроекту дозволить суддям обирати запобіжний захід (тримання під вартою) без альтернативи внесення застави.

Голова профільного комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський пояснив, що часто підозрювані в незаконному продажу наркотиків сплачують заставу, виходять із СІЗО і тиснуть на клієнтів чи потерпілих, аби вони не мали до них претензій.