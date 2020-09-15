Жизнь наркодилеров предварительно усложнили в Раде

https://racurs.ua/n143852-jizn-narkodilerov-predvaritelno-uslojnili-v-rade.html

Ракурс

Расследование дел против наркодилеров урегулировал украинский парламент. Верховная Рада в первом чтении приняла закон, который позволит судьям не применять залог при определении меры пресечения подозреваемым в незаконном обороте наркотиков.

За такое решение в парламенте во время первого чтения 15 сентября нашлось 246 голосов.

Речь идет об изменениях в ст. 183 Уголовного процессуального кодекса Украины о праве судьи не определять размер залога в уголовном производстве.

Закон № 3915 докладывал представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук. Он сообщил, что принятие законопроекта позволит судьям избирать меру пресечения (содержание под стражей) без альтернативы внесения залога.

Глава профильного комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский пояснил, что часто подозреваемые в незаконной продаже наркотиков платят залог, выходят из СИЗО и давят на клиентов или пострадавших, чтобы те не имели к ним претензий.