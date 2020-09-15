Масштабные учения с участием 12 тыс. военных анонсировали ВСУ

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Стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия — 2020» проведут Вооруженные силы Украины. К учениям привлекут около 12 тыс. человек и 700 единиц вооружения и военной техники.

Об этом сегодня, 15 сентября, на брифинге рассказал начальник Главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ генерал-майор Алексей Таран, сообщает пресс-служба Минобороны.

Одновременно со стратегическими учениями пройдет ряд других мероприятий с участием сил и средств стран-членов НАТО и стран-партнеров. По словам Тарана, речь идет о:

совместных учениях с США «Репид Трейдент — 2020»;

учебно-боевом полете стратегических бомбардировщиков ВВС США с имитацией нанесения ракетно-бомбовых ударов;

тренировках воздушно-тактической группы Сил спецопераций Вооруженных сил США в Европе по отработке совместных задач с ВСУ.

Также в этом году пройдут плановые мероприятия подготовки с привлечением инструкторов тренировочных миссий UNIFIER, JMTG-U, ORBITAL. Кроме этого, в Генштабе планируют обеспечить обмен данными о воздушной и наземной обстановке, в частности с использованием самолетов AWACS E3A и беспилотных летательных аппаратов RQ-4D Global Hawk.

В ВСУ отмечают, что проведение «Объединенных усилий — 2020» позволит продемонстрировать готовность Украины дать отпор вооруженной агрессии России самостоятельно и с использованием механизмов международной поддержки, а также — повысить совместимость с силами НАТО.

Напомним, летом стало известно, что Россия планирует перебросить к границе с Украиной 120 тыс. военных. Это произойдет во время учений «Кавказ-2020» в конце сентября. Группировку россиян дополнят и 500 танков, три тыс. бронемашин, 250 вертолетов, 50 кораблей и до пяти подводных лодок.

Активная фаза учений «Кавказ-2020» состоится 21−26 сентября. Сейчас самая интенсивная военная активность россиян наблюдается в Ростовской области на полигонах Южного военного округа России, на морских полигонах в Черном море возле оккупированного Крыма.