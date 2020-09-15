16 вересня свято. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n143872-16-veresnya-svyatkuut-mijnarodnyy-den-ozonovogo-sharu-ta-den-svyatoyi-domny-nikodymiyskoyi.html

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16 вересня у всьому світі відзначається Міжнародний день охорони озонового шару. Вперше це свято з’явилося у 1994 році за ініціативою Генеральної Асамблеї ООН. День встановлено на згадку про підписання Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар.

Озоновий шар — це тонкий газовий щит, що захищає Землю від згубної дії певної частини сонячної радіації, сприяючи тим самим збереженню життя на планеті. Він простягається над землею величезною шапкою, що спостерігається на висоті 100 кілометрів.

Стоншення озонового шару є небезпечним для всієї біосфери, у тому числі і для людей. На виснаження озону впливає окис хлору, який є продуктом заводів та підприємств.

За церковним календарем у цей день відзначається пам’ять відразу двох святих мучениць — Василини і Домни. У народі день прозвали Доброродной дівою. У цей день наші предки збирали та готували льон для подальшої роботи. Крім того, прийнято було наводити в будинках порядок, позбавлятися від різного мотлоху, який накопичився протягом літа.

Також у цей день відбулося:

1651 — У Білій Церкві спалахнуло повстання козаків, незадоволених умовами перемир’я з Річчю Посполитою;

1658 — Гетьман України Іван Виговський уклав із Річчю Посполитою Гадяцький договір;

1810 — Мексика проголосила незалежність від Іспанії та почала війну за незалежність;

1915 — Закінчилась арктична експедиція Б. Вількицького, яка вперше в історії пройшла Північним морським шляхом із Владивостока до Архангельська;

1963 — року до нової федерації Малайзія приєднується місто-держава Сингапур;

1975 — Папуа Нова Гвінея проголосила незалежність від Австралії;

2000 — День Пам’яті журналіста Георгія Гонгадзе;

2002 — Початок активної фази всеукраїнської акції громадянської непокори «Повстань, Україно!».

У цей день народилися:

1889 — дівчинка Мерседес Йеллінек, назавжди увійшла в історію як дівчинка на честь якої був названий відомий автомобіль;

1893 — англійський кінорежисер Олександр Корда;

1924 — американська кіноактриса Лорен Беколл;

1945 — письменник-гуморист, народний артист Росії Євген Петросян;

1952 — відомий американський кіноактор Міккі Рурк;

1956 — знаменитий американський фокусник і гіпнотизер Девід Копперфільд.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що релігійні свята в Україні можуть отримати статус державних. На Банковій пропонують надати державний статус окремим релігійним святам — Рамазан-Байраму, Курбан-Байраму, Песаху, Рош-Гашану, Хануці, Великодню християн західного обряду.