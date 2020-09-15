Як виглядає обличчя дівчини під час флірту, розповіли вчені

Жіночій флірт. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n143873-yak-vyglyadaie-oblychchya-divchyny-pid-chas-flirtu-rozpovily-vcheni.html

Ракурс

Американські вчені встановили, чим флірт відрізняється від банальної ввічливості, і чи існує «єдиний» вираз обличчя людини, що фліртує.

Вони дійшли висновку, що жінки активно показують свою зацікавленість у спілкуванні з чоловіками на своєму обличчі. Про це повідомляє Naked science.

Дослідники з Канзаського університету попросили професійних акторок спонтанно показати обличчя, яке вони демонструють під час флірту. Водночас більшість чоловіків спробували розпізнати по їх обличчю, чи фліртує з ними жінка.

Виявилося, що найефективнішим сигналом флірту були повернена і злегка нахилена вниз голова, легка усмішка і погляд в бік об'єкта флірту.

Для отримання такого результату вчені використовували систему кодування м’язових дій особи, щоб класифікувати морфологію «обличчя кокетства».

З вченими погодилися психологи, і назвали ще кілька ознак жіночого флірту. До них віднесли поправлення волосся, облизування або надування губ, опущені очі, короткі погляди в бік співрозмовника і часте моргання. Для обох статей «симптомом» флірту будуть частий сміх, інтерес один до одного, схрещені ноги в напрямку співрозмовника і дотику.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що смартфон може відстежувати зміни в ході людини і робити висновки про його тверезості. За словами дослідника Брайана Суффолетто, така функція допомогла б людям контролювати кількість випитого алкоголю, а також попереджати близьких або лікарів про те, що господар смартфона — п’яний.