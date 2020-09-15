Ліга чемпіонів стала ближчою для «Динамо» — відео голів киян у ворота АЗ Алкмаар, фото — Динамо

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Ліга чемпіонів стала ближчою для столичного «Динамо». Кияни у матчі третього кваліфікаційного раунду перемогли нідерландський АЗ з Алкмаару 2:0.

Матч відбувався без вболівальників на НСК «Олімпійський» в Києві, через пандемію попередні етапи Ліги чемпіонів та Ліги Європи в цьому сезоні складаються з одного матчу.

У першому таймі голів не забивали, хоча територіальна перевага була на боці гостей. Другий тайм розпочався з голу Жерсона Родрігеша на 49 хвилині і закінчився голом Миколи Шапаренка на 89 хвилині.

АЗ спробував відігратися і під час однієї з атак гості двічі пробили в поперечину.

«Динамівцям» залишилося зіграти ще один раунд, аби потрапити у груповий етап Ліги чемпіонів. До нього кияни не виходили з 2016 року.

У плей-офф Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє проти переможця пари «Гент» (Бельгія) — «Рапід» (Австрія).