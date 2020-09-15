ДТП у Києві. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n143875-smertelna-dtp-za-uchastu-motocykla-zabrala-jyttya-kyyanyna-foto-i-video-avariyi.html

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ДТП у Києві з летальними наслідками сталася сьогодні, 15 вересня, на розі вулиць Курбаса/Гавела. Мотоцикл збив двох людей, які перебігали дорогу в недозволеному місці.

Внаслідок зіткнення одна людина загинула, а другу реанімують медики на місці. Про це повідомляє dtp. kiev. ua.



Повідомляється, що зараз всі учасники ДТП отримують медичну допомогу. Водій мотоцикла вижив після аварії. Через аварію на дорозі утворився затор. На місце події прибула поліція, яка встановлює обставини інциденту.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що смертельне ДТП сталося в ніч на 11 вересня на автотрасі «Київ — Харків — Довжанський» поблизу села Іванків Бориспільського району Київської області. В результаті ДТП п’ятеро людей загинули, ще 20 були травмовані. Інцидент стався на 47 км автодороги М-03, там зіткнулися чотири автомобілі.