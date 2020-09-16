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“Велике будівництво” на Одещині показав офіс Зеленського у новому відео
«Великому будівництву» на Одещині присвятив відеоролик офіс Зеленськогоhttps://racurs.ua/ua/n143882-velykomu-budivnyctvu-na-odeschyni-prysvyatyv-videorolyk-ofis-zelenskogo.htmlРакурс
«Велике будівництво» на Одещині триває — Офіс президента Володимира Зеленського 16 вересня показав відеоролик щодо стратегії розвитку південної області.
Розв’язати проблему заторів на в’їзді в Одесу, реконструювати місцевий аеропорт і причал морського порту — всі ці завдання вже виконуються в Одеській області… Будуються школи та дитячі садки, ремонтується такий кілометраж доріг, який не ремонтували за всі попередні роки, — йдеться у повідомленні прес-служби офісу Зеленського у Фейсбук.
У новому відеоролику влада розповідає про «Велике будівництво» на Одещині та стратегію розвитку регіону.
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