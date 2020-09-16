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Ракурс
«Большой стройке» в Одесской области посвятили видеоролик у Зеленского

«Большой стройке» в Одесской области посвятили видеоролик у Зеленского

16 сен 2020, 10:27
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«Большая стройка» в Одесской области продолжается — Офис президента Владимира Зеленского 16 сентября показал видеоролик, посвященный стратегии развития южной области.

Решить проблему пробок на въезде в Одессу, реконструировать местный аэропорт и причал морского порта — все эти задачи уже выполняются в Одесской области… Строятся школы и детские сады, ремонтируется такой километраж дорог, который не ремонтировали за все предыдущие годы, — говорится в сообщении пресс-службы офиса Зеленского в Фейсбук.


В новом видеоролике власть рассказывает о «Большой стройке» в Одесской области и стратегии развития региона.

Источник: Ракурс


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