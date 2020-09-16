Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
«Большой стройке» в Одесской области посвятили видеоролик у Зеленского
«Большой стройке» в Одесской области посвятили видеоролик у Зеленскогоhttps://racurs.ua/n143882-bolshoy-stroyke-v-odesskoy-oblasti-posvyatili-videorolik-u-zelenskogo.htmlРакурс
«Большая стройка» в Одесской области продолжается — Офис президента Владимира Зеленского 16 сентября показал видеоролик, посвященный стратегии развития южной области.
Решить проблему пробок на въезде в Одессу, реконструировать местный аэропорт и причал морского порта — все эти задачи уже выполняются в Одесской области… Строятся школы и детские сады, ремонтируется такой километраж дорог, который не ремонтировали за все предыдущие годы, — говорится в сообщении пресс-службы офиса Зеленского в Фейсбук.
В новом видеоролике власть рассказывает о «Большой стройке» в Одесской области и стратегии развития региона.
.