«Большая стройка» в Одесской области продолжается — Офис президента Владимира Зеленского 16 сентября показал видеоролик, посвященный стратегии развития южной области.

Решить проблему пробок на въезде в Одессу, реконструировать местный аэропорт и причал морского порта — все эти задачи уже выполняются в Одесской области… Строятся школы и детские сады, ремонтируется такой километраж дорог, который не ремонтировали за все предыдущие годы, — говорится в сообщении пресс-службы офиса Зеленского в Фейсбук.