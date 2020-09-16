Парламент собрался изменить состав Совета НБУ и запретить взимать имущество по валютным кредитам, фото — Ян Доброносов

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Верховная Рада 16 сентября планирует внести изменения в состав Совета Национального банка Украины.

Нардепы рассмотрят постановление № 4077. В неv предлагается назначить в Совет НБУ Василия Горбаля.

Рада хочет также принять закон о запрете на взыскание имущества по валютным кредитам. Его внес в парламент президент Владимир Зеленский.

Этот документ 10 августа президент ветировал и впоследствии подал дополнения к нему. Законопроект предусматривает продление моратория на взыскание имущества по валютным кредитам, в частности ипотечным.

Нардепы также рассмотрят в первом чтении скандальный языковой законопроекте № 3717 «О внесении изменений в закон Украины „О высшем образовании“ относительно урегулирования образовательной деятельности в сфере высшего образования для иностранных граждан и лиц без гражданства». Новация от партии «Слуга народа» предлагает разрешить преподавать для части студентов в украинских высших учебных заведениях не на государственном языке.

В повестке дня предусмотрено рассмотрение проекта постановления № 3835 о принятии мер для обеспечения населения Донецкой области бесперебойным водоснабжением.

Повторное второе чтение в Раде пройти законопроекты № 2412-д «О разведку» и № 2051−1 «Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины».