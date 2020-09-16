Парламент зібрався змінити склад Ради НБУ і заборонити стягувати майно за валютними кредитами, фото — Ян Доброносов

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Верховна Рада 16 вересня планує внести зміни до складу Ради Національного банку України.

Нардепи розглянуть постанову № 4077. У ній пропонується призначити до Ради НБУ Василя Горбаля.

Рада хоче також ухвалити закон про заборону на стягнення майна за валютними кредитами. Його вніс у парламент президент Володимир Зеленський.

Цей документ 10 серпня президент ветував і згодом подав доповнення до нього. Законопроект передбачає продовження мораторію на стягнення майна за валютними кредитами, зокрема іпотечними.

Нардепи також розглянуть у першому читанні скандальний мовний законопроекті № 3717 «Про внесення змін до закону України „Про вищу освіту“ щодо врегулювання освітньої діяльності у сфері вищої освіти для іноземних громадян та осіб без громадянства». Новація від партії «Слуга народу» пропонує дозволити викладати частині студентів в українських вищих учбових закладах не державною мовою.

У порядку денному передбачено розгляд проекту постанови № 3835 щодо вжиття заходів для забезпечення населення Донецької області безперебійним водопостачанням.

Повторне друге читання в Раді має пройти законопроекти № 2412-д «Про розвідку» і № 2051−1 «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України».