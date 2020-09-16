Сімферопольське водосховище. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n143880-simferopolske-vodoshovysche-v-krymu-povnistu-vysohlo-foto.html

Ракурс

Нові фотографії Сімферопольського водосховища в анексованому Росією Криму з’явилися у мережі.

Нові кадри свідчать, що води у водосховищі зовсім немає. Знімки опубліковані на сторінці «Кримський бандерівець» у Twitter.

Крим. Фотографії Сімферопольського водосховища. Це те місце, яке багато хто з вас бачив при виїзді із Сімферополя в бік Алушти/Ялти або при в’їзді в Сімферополь з боку Алушти/Ялти. Фотографії свіжі. Так, води немає зовсім, —йдеться у підписі до світлин.

Тим часом російські ЗМІ повідомили, що на анексований півострів до кінця вересня прибуде літаюча лабораторія, яка займатиметься викликом опадів. Зазначається, що спеціальний літак засіватиме хмари реагентами. Окупанти впевнені, що це дозволить викликати дощі, які збільшать приплив у водосховища.

Нагадаємо, на початку літа три водосховища Сімферополя були наповнені в середньому на 30%. А у вересні стало відомо, що в Криму запаси водосховищ за місяць зменшилися на 12 млн куб мводи.

Щоб забезпечити водопостачанням Сімферополь підрозділ російських трубопровідних військ перекрив земляною греблею річку Біюк-Карасу. Із невеликої утвореної водойми воду качають для забезпечення потреб.