Коронавірус в Україні оновив рекорд смертності за добу, фото — Вгороде

https://racurs.ua/ua/n143879-koronavirus-v-ukrayini-onovyv-rekord-smertnosti-za-dobu.html

Ракурс

Коронавірусне захворювання в Україні 15 вересня підтвердили у 2 тис. 958 людей у лікарні поклали 504 людини. За добу померли від ускладнень 76 пацієнтів, це рекордна кількість з початку пандемії.

Наразі добовий рекорд зафіксували 10 вересня — тоді COVID-19 підтвердили у 3 тис. 144 людей.

Дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу свідчать, що загалом в Україні за весь час епідемії корона вірус виявили у 162 тис. 660 осіб, 3 тис. 340 — померли від ускладнень. Нині лікуються від COVID-19 86 тис. 996 людей.

Найбільше нових хворих на Тернопільщині (380). Понад 100 випадків у Києві (356), а також в Одеській (284), Харківській (272), Львівській (187), Івано-Франківській (167), Київській (128) та Дніпропетровській (109) областях.

Учора головний інфекціоніст країни Ольга Голубовська заявила, що у грипу та COVID-19 немає нічого спільного, бо грип ніколи не створював колапс системи охорони здоров’я в розвинених країнах.

За минулу добу зафіксовано 111 нових випадків COVID-19 серед правоохоронців. Всього з початку пандемії захворіли понад 4 тис. 200 працівників МВС.

В Україні можуть відкрити модульні інфекційні відділення вітчизняного виробництва. Це станеться за умови збільшення кількості хворих COVID-19 в Україні.