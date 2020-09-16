Вакцина від коронавірусу може з’явитися за три тижні, вважає Трамп. Фото: zik.ua

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Вакцина від коронавірусної хвороби COVID-19 може з’явитися за три-чотири тижні.

Американські дослідники близькі до того, щоб отримати цей препарат. Вакцина може з’явитися вже на початку жовтня. Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час зустрічі з виборцями в Пенсильванії, передає «Радіо Свобода».

Ми дуже близькі, щоб отримати вакцину. Якщо хочете знати, попередня адміністрація, ймовірно, потребувала б років, щоб отримати вакцину через Управління з продовольства та медикаментів США та всі затвердження. А ми в тижнях від її отримання… Може бути три тижні, чотири тижні, — запевнив Трамп.



Як відомо, у цьому місяці головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявляв, що більшість експертів прогнозують появу вакцини від COVID-19 в листопаді або грудні цього року. Фаучі не виключав появу препарату й у жовтні, але казав, що шанси вкрай малі.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що Україна веде переговори з кількома розробниками вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 і готова зробити замовлення і передплату одразу, як вакцина буде зареєстрована. Глава МОЗ при цьому стверджував, що ніхто не може сказати, коли саме з’явиться вакцина.