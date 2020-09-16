Один боєць ООС загинув, ще троє дістали поранення на Донбасі. Фото: donpatriot.news

https://racurs.ua/ua/n143877-odyn-boiec-zsu-zagynuv-sche-troie-distaly-poranennya-na-donbasi.html

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Втрати української армії на Донбасі зросли — сьогодні, 16 вересня, один із українських військовослужбовців загинув.

Боєць ЗСУ загинув унаслідок необережного поводження з гранатою в районі Новотошківського. Обставини надзвичайної події з’ясовуються. На місці події працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку Збройних сил. Про це 16 вересня повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

А у вівторок, 15 вересня, ще один військовослужбовець дістав поранення, коли підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу Водяного. Медики діагностували у нього поранення середнього ступеня важкості. Ще двоє бійців потрапили, ймовірно, на розтяжку біля Шумів. Їх госпіталізували.

Крім того, поблизу Водяного ворожий БПЛА перетнув лінію розмежування. Українські військові подавили дрона засобами радіоелектронної боротьби. Загалом учора ворог тричі порушив домовленості й здійснив неприцільний обстріл біля Причепилівки. А сьогодні біля Катеринівки позиції ЗСУ обстріляли з підствольного гранатомета.

Нагадаємо, 15 вересня на Донбасі двоє військових підірвалися в районі населеного пункту Шуми, де нещодавно планували провести «інспекцію» позицій українських військових окупантами.