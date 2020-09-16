«Нафтогаз» озвучив суму, яку РФ має заплатити за транзит газу у 2020 році

Голова правління НАК «Нафтогаз» Андрій Коболєв. Фото: zik.ua

https://racurs.ua/ua/n143876-naftogaz-ozvuchyv-sumu-yaku-rf-maie-zaplatyty-za-tranzyt-gazu-u-2020-roci.html

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«Газпром», російський газовий монополіст, у 2020 році повинен заплатити за користування українською газотранспортною системою 2 млрд дол.

Принцип «качай або плати», закріплений раніше, позитивно впливає на дохід української ГТС, оскільки Москва платить за заброньовані потужності, а не за обсяги прокачаного газу. Про це заявив голова правління НАК «Нафтогаз» Андрій Коболєв в інтерв’ю журналістці Яніні Соколовій.

Також Коболєв висловив сумнів, що Німеччина відмовиться від російського газогону «Північний потік-2». При цьому глава «Нафтогазу» додав, що ситуація з Nord Stream 2 залежатиме від американських санкцій проти російського газопроводу.

Раніше в «Нафтогазі» не хотіли розголошувати плату Росії за користування українською «трубою», посилаючись на конфіденційну інформацію.

Як відомо, НАК «Нафтогаз України» та російський «Газпром» 30 грудня 2019 року підписали новий контракт на транзит газу терміном на п’ять років.

Нагадаємо, за півроку російський газовий монополіст «Газпром» втратив половину експортної виручки, оскільки собі в збиток продавав влітку газ Європі. Середня митна вартість експорту газу до країн Європи у червні впала до 82 дол. за 1 тис. куб. м.