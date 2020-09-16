«Нафтогаз» озвучил сумму, которую РФ должна заплатить за транзит газа в 2020 году

Председатель правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев. Фото: zik.ua

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«Газпром», российский газовый монополист, в 2020 году должен заплатить за пользование украинской газотранспортной системой 2 млрд долл.

Принцип «качай или плати», закрепленный ранее, положительно влияет на доход украинской ГТС, поскольку Москва платит за забронированные мощности, а не за объемы прокачанного газа. Об этом заявил председатель правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев в интервью журналистке Янине Соколовой.

Также Коболев выразил сомнение, что Германия откажется от российского газопровода «Северный поток-2». При этом глава «Нафтогаза» добавил, что ситуация с Nord Stream 2 будет зависеть от американских санкций против российского газопровода.

Ранее в «Нафтогазе» не хотели разглашать плату России за пользование украинской «трубой», ссылаясь на конфиденциальную информацию.

Как известно, НАК «Нафтогаз Украины» и российский «Газпром» 30 декабря 2019 года подписали новый контракт на транзит газа сроком на пять лет.

Напомним, за полгода российский газовый монополист «Газпром» потерял половину экспортной выручки, поскольку себе в убыток продавал летом газ Европе. Средняя таможенная стоимость экспорта газа в страны Европы в июне упала до 82 долл. за 1 тыс. куб. об.