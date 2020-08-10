«Газпром» себе в убыток продает летом газ Европе

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«Газпром» себе в убыток продает летом газ в страны Европы — за полгода российский газовый монополист потерял половину экспортной выручки, поскольку средняя таможенная стоимость экспорта газа в ЕС в июне упала до 82 долл. за 1 тыс. куб. м.

В мае экспортная цена газа находилась на уровне 94 долл. за 1 тыс. куб. м. Как сообщает сайт Федеральной таможенной службы России, цена газа составляла в:

апреле — 109 долл./тыс. куб. м;

марте — 125 долл./тыс. куб. м;

феврале — 143 долл./тыс. куб. м;

январе — 162 долл./тыс. куб. м.

По оценке агентства Fitch Ratings, уровень безубыточности поставок российского газа в Европу составляет 105 долл. за 1 тыс. куб. м. В итоге экспортная выручка «Газпрома» за первое полугодие 2020 года составила 11,3 млрд долл., что на 52,2% уступает показателю прошлого года.

В экспорте товаров топливно-энергетического комплекса снизились физические объемы поставок электроэнергии — на 45,7%, газа природного — на 17,8%, — сообщила Федеральная таможенная служба РФ.

Напомним, в июле средняя таможенная стоимость импортного природного газа в Украине выросла на 59,1% — до 140,62 долл. за 1 тыс. куб. м. Глава правления «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что компания не планирует возобновлять закупки природного газа у России, прекращенные еще в конце 2015 года.