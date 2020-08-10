“Газпром” собі у збиток продає Європі газ влітку

https://racurs.ua/ua/n142288-gazprom-sobi-u-zbytok-prodaie-litniy-gaz-ievropi.html

Ракурс

«Газпром» собі в збиток продає влітку газ Європі — за півроку російський газовий монополіст втратив половину експортної виручки, оскільки середня митна вартість експорту газу до країн Європи у червні впала до 82 дол. за 1 тис. куб. м.

У травні експортна ціна газу була на рівні 94 дол. за 1 тис. куб. м. Як повідомляється на сайті Федеральної митної служби Росії, ціна газу складала у:

квітні — 109 дол./тис. куб. м;

березні — 125 дол./тис. куб. м;

лютому — 143 дол./тис. куб. м;

січні — 162 дол./тис. куб.м.

За оцінкою агентства Fitch Ratings, рівень беззбитковості поставок російського газу в Європу становить 105 дол. за 1 тис. куб. м. У підсумку експортна виручка «Газпрому» за перше півріччя 2020 року склала 11,3 млрд дол., що на 52,2% менше, аніж торік.

В експорті товарів паливно-енергетичного комплексу знизилися фізичні обсяги поставок електроенергії — на 45,7%, газу природного — на 17,8%, — повідомила Федеральна митна служба РФ.

Нагадаємо, у липні середня митна вартість імпортного природного газу в Україні зросла на 59,1% — до 140,62 дол. за 1 тис. куб. м. Глава правління «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив, що компанія не планує відновлювати закупівлі природного газу в Росії, які було припинено ще наприкінці 2015 року.