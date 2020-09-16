Один боец ООС погиб, еще трое получили ранения на Донбассе. Фото: donpatriot.news

https://racurs.ua/n143877-odin-boec-vsu-pogib-esche-troe-poluchili-raneniya-na-donbasse.html

Ракурс

Потери украинской армии на Донбассе выросли —сегодня, 16 сентября, один из украинских военнослужащих погиб.

Боец ВСУ погиб в результате неосторожного обращения с гранатой в районе Новотошковского. Обстоятельства происшествия выясняются. На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных сил. Об этом 16 сентября сообщил пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

А во вторник, 15 сентября, еще один военнослужащий получил ранение, когда подорвался на неизвестном взрывном устройстве вблизи Водяного. Медики диагностировали у него ранение средней степени тяжести. Еще двое бойцов попали, вероятно, на растяжку возле Шумов. Их госпитализировали.

Кроме того, вблизи Водяного вражеский БПЛА пересек линию разграничения. Украинские военные подавили дрон средствами радиоэлектронной борьбы. В общем вчера враг трижды нарушил договоренности и совершил неприцельный обстрел возле Причепиловки. А сегодня возле Катериновки позиции ВСУ обстреляли из подствольного гранатомета.

Напомним, 15 сентября на Донбассе два бойца ВСУ подорвались в районе населенного пункта Шумы, где недавно планировали провести «инспекцию» позиций украинских военных оккупантами.