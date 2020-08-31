Андрей Шишук, позывной «Север»: Мы защищали украинскую землю на передовой и будем продолжать защищать ее здесь, в тылу

Фото: publicdomainpictures.net

https://racurs.ua/2719-andrey-shishuk-pozyvnoy-sever-my-zaschischali-ukrainskuu-zemlu-na-peredovoy-i-budem-prodoljat.html

Ракурс

Гибридная война — подлая вещь: наряду с прямой военной агрессией противник наносит изнутри удары, ослабляющие государство.

Недавно мы говорили об искусственно созданном конфликте вокруг Марша защитников Украины с Андреем Шишуком (позывной «Север») — участником обороны Донецкого аэропорта в составе 90-го отдельного батальона. Сегодня же вспомним сразу о нескольких фронтах гибридной войны — о масштабной медиавойне, о странных кадровых перестановках в силовых структурах, о том, как Украину пытаются захватить изнутри при помощи тихих бизнес-операций.

«До скандального интервью я понятия не имел об этом персонаже»

— Если говорить о медиавойне, то в последнее время наметилась тенденция обесценивания подвига защитников Украины. Чего стоит недавнее скандальное интервью актрисы и телеведущей Снежаны Егоровой, в котором она назвала защитников Украины «селюками и рагулями, разговаривающими на суржике», людьми, которые ничего собой не представляют и готовы отдать жизнь, потому что эта жизнь не имеет никакой ценности (в отличие, видимо, от ценной жизни подзабытой актриски сериалов).

— До этого интервью я понятия не имел о существовании такого персонажа. Подозреваю, что это существо и наговорило гадостей для того, чтобы благодаря скандалу о ней вспомнили.

Каково детям погибших читать такое интервью? Мы шли туда из-за своих принципов, и я считаю, что армия тогда собрала лучших. Вспоминаю своих товарищей — молодого врача (позывной «Псих»), который только окончил институт и ушел воевать. Сколько он спас жизней! Еще один мой товарищ, погибший, Женя Яцина (позывной «Беня») — успешный молодой киевлянин, жил в элитном доме на Печерске, окончил престижный вуз — и пошел воевать. Много было успешных предпринимателей, людей с высшим образованием. У меня, между прочим, два высших.

На самом деле это — элита Украины, которую выбили и продолжают выбивать. Они по совести пошли воевать за то, чтобы этим снежанам можно было спокойно жить, ходить по улицам, не боясь попасть в подвал на допрос…

— Вы считаете, подобные вещи должны быть наказуемы?

— Если человек готов ради пиара пройтись по памяти погибших, то да. Однако вина лежит не только на них, но и на тех журналистах, которые обращают на них внимание. Ответственность в первую очередь падает на СМИ, потому что во время войны подобные материалы можно смело приравнять к вражеской пропаганде.

Из Нацсовета по телевидению и радиовещанию выбили патриотов

— В марте этого года президент досрочно прекратил полномочия четырех членов Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания и назначил двоих других. Среди уволенных — Ульяна Фещук и Сергей Костинский, известные своими последовательными проукраинскими взглядами. Одним словом, выбили из Нацсовета патриотов.

Сейчас Нацсовету по телерадиовещанию дали очень много полномочий. Я ходил туда в определенные периоды, когда «Вести» и NewsOne совсем уж переходили черту (помните, как пытались организовать телемосты с Россией?). Когда закрывали радио «Вести», на заседании Нацсовета была наша группа ветеранов, и я это себе записываю в плюс. На гражданке это — маленькая наша победа. Сегодня орган захлебнулся, несмотря на расширенные полномочия. Мы каждый день видим этих шариев, снежан...

— В конце января украинские медиагруппы 1+1 Media, Inter Media Group, StarLightMedia и «Медиа Группа Украина» выключили спутниковое вещание. В марте, правда, небольшая часть каналов снова стала доступна в бесплатной спутниковой версии. Как, по-вашему, это тоже часть гибридной войны?

— Отключение спутников «выбило» на российские каналы огромную часть сельской аудитории. Вот это действительно страшно, по сравнению с этим разные снежаны — мелочи. Если кто-то думает, что это сделали украинские телеканалы ради денег, — ерунда! Им как раз выгоднее большая аудитория, чтобы дороже продать свое рекламное время, чем у себя забрать огромный кусок аудитории, который в селах на этих тарелках уже давным-давно сидит и вряд ли станет покупать платный контент. Миллионам отключили украинские каналы. Пусть это был даже ватный «Интер». Но люди сейчас смотрят просто чужую агитацию.

Вспоминаю, как мы на передке в 2015 году смотрели только русские каналы. Сейчас ситуация аналогичная: снова по «тарелкам» смотрят русские каналы. Болеют против их футбольных команд… А крымско-татарский канал, который многие смотрели в Крыму, закрыли. Съемки патриотических фильмов приостановлены.

Тысячи гектаров украинской земли могут увести… люди из ДНР

— Еще одна вещь, которая настораживает в последнее время, — странные кадровые перестановки. Все начиналось потихоньку. В июне первым заместителем секретаря СНБО и главой комитета по разведке назначен Руслан Демченко, один из авторов Харьковских соглашений 2012 года, «подготовивших» оккупацию Крыма, человек, известный своими пророссийскими взглядами. В июне же поменяли главу внешней разведки, Валерий Кондратюк стал уже вторым за год новым человеком на этой должности.

В штаб назначили одного из номенклатурных генералов. Начали сворачиваться инициативы по переходу к стандартам НАТО. О закупках отдельная история, думаю, все вернется к старым поставщикам. В начале августа с должности начальника Главного управления разведки Минобороны сняли генерал-полковника Василия Бурбу, человека, возглавлявшего это направление почти четыре года, на его счету было много успешных операций. Увольнение связывали с делом вагнеровцев, сам Бурба говорил, что вокруг этого слишком много домыслов, и они направлены исключительно на то, чтобы нанести вред репутации украинских спецслужб.

На днях уволили командующего Сил спецопераций генерал-лейтенанта Игоря Лунева (вместо него назначен генерал-майор Григорий Галаган). Все это очень настораживает. Вместо обещанных «новых лиц» люди «из прошлого» возникают буквально повсюду.

Вот еще одна вопиющая история странного назначения. Есть в Украине такое государственное предприятие «Конярство України». Вроде бы не стратегической важности предприятие, но оно владеет 43 тыс. га земли в 15 филиалах по всей Украине. Это огромные территории. И вот руководителем этого предприятия назначают некоего Евгения Веретюка. А вскоре выясняется, что этот человек прибыл прямиком из так называемой Донецкой народной республики. Совсем недавно он красовался на видео с двумя «министрами»-террористами на открытии завода по изготовлению труб «Металлист». Между прочим, Веретюк значился директором завода в 2014‒2015 годах, когда на территории предприятия была организована тюрьма, где держали и пытали украинских патриотов. Сегодня он поддерживает отношения с бывшим премьером Азаровым и владельцем конного завода «Миллениум» Константином Згарой, которого называют «конюхом Януковича». Вопрос: как его впустили, где те люди, которые проверяют тех, кого назначают на подобные должности?

А теперь о земле. По ГП «Конярство України» с 2016 года открыто дело о банкротстве. Якобы предприятие должно нескольких фирмам (ноги у которых, к слову, тоже растут из Донецкой области). Главное имущество предприятия — земля, огромные площади украинской земли. И вот их-то могут тихо отдать… ребятам из ДНР. Пока на передке защищают каждые сто метров, по-тихому заберут десятки тысяч гектаров.

Сейчас ветераны вплотную занялись этим товарищем. Мы защищали украинскую землю на передовой, и будем продолжать защищать ее здесь. Но мы хотим, чтобы на ситуацию обратили самое пристальное внимание в компетентных органах, в первую очередь в СБУ.

Чем опасна медиавойна, странная чехарда с новыми назначениями? Люди понемногу привыкают к вещам, которые еще год-другой назад казались абсолютно невозможными. Вот так войны и проигрываются. Не на поле боя, где мы героически сражаемся, и они поняли, что нас не победят, а тихо, незаметно, в тылу.

Нельзя договариваться с путинской Россией. До того ни одни договоренности она не выполнила за последние годы. Как можно наступать снова на одни и те же грабли? Враг у нас один, и шутить с ним не стоит.