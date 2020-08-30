Марш защитников. Фото: Facebook

https://racurs.ua/2716-sever-marsh-sostoyalsya-by-v-lubom-sluchae.html

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Второй год в День независимости проводится Марш защитников Украины, ставший альтернативой официальным государственным мероприятиям. Только в столице в марше принимают участие десятки тысяч украинцев — ветераны украинско-российской войны, их родные и друзья, волонтерское сообщество. К маршу массово присоединяются граждане Украины, для которых независимость и борьба за нее — не пустой звук.

В прошлом году Марш защитников Украины, проводимый впервые и организованный безо всякого официоза, поразил всех, продемонстрировав, насколько мощной силой являются объединенные патриоты Украины. Неудивительно, что в нынешнем году были сделаны попытки расколоть патриотическое сообщество, раздуть скандал вокруг марша. Камнем преткновения стало и то, кто может считать себя "основным" организатором, и спор о том, могут ли политические партии открыто выступать со своей символикой на мероприятии, которое априори было объявлено не политическим.

Этот искусственно созданный конфликт не принес дивидендов ни одной общественной организации или политической партии. Он на руку лишь одной силе — нашему прямому врагу. Так считает наш собеседник Андрей Шишук (позывной «Север») — участник обороны Донецкого аэропорта в составе 90-го отдельного батальона. Андрей последним покинул терминал, был награжден орденом «За мужество» III степени. Ныне Андрей Шишук — активный участник ветеранского движения в Украине. «Кому, как не нам, спрашивать с тех людей, которые хотят развернуть нашу страну в другую сторону?» — говорит он.

Организаторы Марша защитников Украины не могут приписывать себе все заслуги

— Я не вошел ни в один из организационных центров Марша защитников Украины принципиально, а сейчас очень много людей говорят, что марш — это их заслуга. Но это не так. Марш состоялся бы в любом случае. Может, все прошло бы не так красиво, без раций, без машин озвучки. Но согласитесь, основные организаторы марша — это те, кто на него пришел. Ветераны, волонтеры, родные погибших, огромное количество неравнодушных людей.

Ни одни организаторы Марша защитников не могут приписывать себе все заслуги. Конечно, спасибо им за работу, они нарисовали схемы, поделили коробки, вели переговоры между организациями. Тем не менее, они не могут монополизировать марш. Попытки монополизации таких мероприятий только разобщают среду ветеранов.

— Сегодня это очень неоднородная среда?

— В одном только Киеве много разных групп влияния, которые не прочь заручиться ветеранской поддержкой. Поэтому организуются сотни гражданских объединений участников боевых действий, ветеранских союзов. И все хотят занять свое место, хотя в некоторых подобных союзах участвуют буквально пять человек организаторов, зато есть реклама. А есть союзы, где работают сотни людей, но они не продвигают себя, не лезут на каждое заседание Киевсовета и не развешивают свою рекламу. И в соцсетях про себя не кричат.

— Скандал вокруг Марша защитников Украины как раз и возник в соцсетях…

— Подавляющее большинство ветеранов мало пишет в фейсбуках, да и не читает их особо. Ну не участвуют в фейсбучных баталиях те, кто воевал на передке! У этих людей другие ценности и приоритеты. Поэтому те, кто говорит в соцсети, что может повлиять на большинство ветеранов или хотя бы на ощутимую их часть, выглядят смешно.

Кто эти люди, затеявшие скандал? Я не буду никого называть, но парадокс в том, что часть организаторов Марша защитников Украины — те, кто пришли в Министерство по делам ветеранов по первому назначению президента Зеленского, а потом были оттуда уволены. Сейчас они уже в оппозиции к власти.

Что же касается популярности в соцсетях, то обратите внимание вот на что: даже если их посты собирают много лайков, подавляющее большинство их читателей и почитателей, процентов девяносто — гражданские люди, верящие тем ветеранам, которые есть в соцсетях и много там пишут. Люди, у которых болит душа за страну, но которые достаточно далеки от внутренних проблем ветеранского сообщества.

Патриотическим силам ссориться сейчас нельзя

— Основное содержание скандала вокруг Марша защитников Украины состоит в том, что организаторы декларировали «мероприятие без политики и партийной символики». Можно спорить о том, должно ли такое мероприятие быть аполитичным, однако претензии некоторых организаторов были адресованы, в основном, ЕС. Между тем эта коробка шла без партийной символики, в отличие, например, от «Свободы», которая пришла со своими знаменами, от некоторых других политсил…

— Что касается ЕС и Порошенко — да, на марше были и противники ЕС, и люди, не голосовавшие за нынешнего президента. Собственно, коробка ЕС шла последней, Порошенко не возглавлял Марш защитников Украины, и я не понимаю, как из этого можно было раздувать информационный пузырь.

В ЕС много достойных ветеранов, есть они и в «Азове», и среди свободовцев, и среди «Правого сектора». Это не значит, что кто-то имеет право кому-то что-то запрещать, диктовать, говорить, что, мол, «я здесь хозяин».

Самый уважаемый лично для меня человек, который там был, — генерал Забродский. Он выбрал ЕС, шел во главе колонны ЕС, это его политические убеждения, его право. У него такой след боевых побед — куда всем фейсбучным крикунам. Они в фейсбуке, а он показал себя в деле.

Мне очень больно, что обливали грязью в фейсбуке и подполковника Виталия Баранова, «Бибу». Он исполнял обязанности комбата 90-го батальона в очень трудный период, когда мы только ушли из нового терминала и держали участок фронта от Водяного до Зенита. Наш батальон был на самом передке, он был ответственным за этот участок, удержал этот фронт, все знают, что он достойный воин.

— Некоторые считают, что скандалы вокруг Марша защитников Украины — просто результат чьего-то ущемленного самолюбия. Но может, причины лежат глубже и кому-то выгодно подпортить впечатление от марша скандалом?

— К счастью, фейсбучные войны в реальном мире мало на что влияют. Но как бы то ни было, ссориться патриотическим силам сейчас нельзя.

Я бы хотел обратиться ко всем, кто причастен к этой истории: перестаньте устраивать раскол в ветеранском сообществе. Вы все провели большую работу с Маршем защитников Украины. Спасибо. Но, повторюсь, он бы организовался сам по себе. Преследуя какие-то свои цели, нельзя переступать через других ветеранов, не нужно раскалывать людей. Это идет на пользу только одному врагу, и мы его прекрасно знаем. Все остальное неважно. Услышьте меня, пожалуйста.

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Гибридная война идет по всем фронтам. Искусственное разъединение патриотов — только одно из ударных направлений, на которых действует враг. Мы с нашим собеседником говорили и о других направлениях — о масштабной медиавойне, о странных кадровых перестановках в силовых структурах, о том, как Украину пытаются захватить изнутри при помощи тихих бизнес-операций. Обо всем этом читайте в следующем материале.