Марш захисників. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/2716-sievier-marsh-vidbuvsya-b-u-bud-yakomu-razi.html

Ракурс

Другий рік у День незалежності проводиться Марш захисників України, що став альтернативою офіційним державним заходам. Тільки у столиці в марші беруть участь десятки тисяч українців — ветерани українсько-російської війни, їхні рідні та друзі, волонтерська спільнота. До маршу масово приєднуються громадяни України, для яких незалежність і боротьба за неї — не порожній звук.

Минулого року Марш захисників України, що проводився вперше і був організований без жодного офіціозу, вразив усіх, продемонструвавши, наскільки потужною силою є об'єднані патріоти України. Не дивно, що нинішнього року були зроблені спроби розколоти патріотичну спільноту, роздути скандал навколо маршу. Каменем спотикання стало і те, хто може вважати себе "основним" організатором, і те, чи можуть політичні партії відкрито виступати зі своєю символікою на заході, який апріорі було оголошений не політичним.

Цей штучно створений конфлікт не приніс дивідендів жодній громадській організації або політичній партії. Він на руку лише одній силі — нашому прямому ворогові. Так вважає наш співрозмовник Андрій Шишук (позивний «Сєвєр») — учасник оборони Донецького аеропорту у складі 90-го окремого батальйону. Андрій останнім залишив термінал, був нагороджений орденом «За мужність» III ступеня. Нині Андрій Шишук — активний учасник ветеранського руху в Україні. «Кому, як не нам, питати з тих людей, які хочуть розгорнути нашу країну в інший бік?» — каже він.

Організатори Маршу захисників України не можуть приписувати собі всі заслуги

— Я не увійшов до жодного оргаізаційного центру Маршу захисників України принципово, а зараз дуже багато людей кажуть, що марш — це їхня заслуга. Але це не так. Марш відбувся б у будь-якому разі. Може, все пройшло б не так красиво, без рацій, без машин озвучення. Але погодьтеся, основні організатори маршу — це ті, хто на нього прийшов. Ветерани, волонтери, рідні загиблих, величезна кількість небайдужих людей.

Жодні організатори Маршу захисників не можуть приписувати собі всі заслуги. Звичайно, спасибі їм за роботу, вони намалювали схеми, поділили коробки,вели переговори між організаціями. Проте вони не можуть монополізувати марш. Спроби монополізації таких заходів тільки роз'єднують середовище ветеранів.

— Сьогодні це дуже неоднорідне середовище?

— В одному тільки Києві багато різних груп впливу, які не проти заручитися ветеранською підтримкою. Тому організовуються сотні громадських об'єднань учасників бойових дій, ветеранських спілок. І всі хочуть зайняти своє місце, хоча в деяких подібних союзах беруть участь буквально п'ятеро осіб організаторів, зате є реклама. А є союзи, де працюють сотні людей, але вони не просувають себе, не лізуть на кожне засідання Київради і не розвішують свою рекламу. І в соцмережах про себе не кричать.

— Скандал навколо Маршу захисників України якраз і виник у соцмережах...

— Переважна більшість ветеранів мало пише у фейсбуках, та й не дуже їх читає. Ну не беруть участі в фейсбучних баталіях ті, хто воював на передку! У цих людей інші цінності і пріоритети. Тому ті, хто каже в соцмережі, що може вплинути на більшість ветеранів, або хоча би на відчутну їхню частину, виглядають смішно.

Хто ці люди, які роздули скандал? Я нікого не називатиму, але парадокс у тому, що частина організаторів Маршу захисників України — ті, хто прийшли до Міністерства у справах ветеранів за першим призначенням президента Зеленського, а потім були звідти звільнені. Зараз вони вже в опозиції до влади.

Щодо популярності в соцмережах, то зверніть увагу ось на що: навіть якщо їхні пости збирають багато лайків, переважна більшість їхніх читачів і шанувальників, відсотків дев'яносто — цивільні люди, які вірять тим ветеранам, які є в соцмережах і багато там пишуть. Люди, у яких болить душа за країну, але які є досить далекими від внутрішніх проблем ветеранської спільноти.

Патріотичним силам сваритися зараз не можна

— Основний зміст скандалу навколо Маршу захисників України полягає в тому, що організатори декларували «захід без політики і партійної символіки». Можна сперечатися про те, чи повинен такий захід бути аполітичним, однак претензії деяких організаторів були адресовані, в основному, ЄС. Тим часом ця коробка йшла без партійної символіки, на відміну, наприклад, від «Свободи», яка прийшла зі своїми прапорами, від деяких інших політсил...

— Щодо ЄС і Порошенка — так, на марші були противники ЄС, і люди, які не голосували на нинішнього президента. Власне, коробка ЄС ішла останньою, Порошенко не очолював Марш захисників України, і я не розумію, як з цього можна було роздмухувати інформаційну бульбашку.

В ЄС багато гідних ветеранів, є вони і в «Азові», і серед свободівців, і серед «Правого сектора». Це не означає, що хтось має право комусь щось забороняти, диктувати, казати, що, мовляв, «я тут господар».

Найповажніша особисто для мене людина, яка там була, — генерал Забродський. Він обрав ЄС, йшов на чолі колони ЄС, це його політичні переконання, його право. У нього такий слід бойових перемог — куди всім фейсбучним крикунам. Вони в фейсбуці, а він показав себе у справі.

Мені дуже боляче, що поливали брудом у фейсбуку підполковника Віталія Баранова, «Бібу». Він виконував обов'язки комбата 90-го батальйону в дуже складний період, коли ми тільки пішли з нового терміналу і тримали ділянку фронту від Водяного до Зеніту. Наш батальйон був на самому передку, він був відповідальним за цю ділянку, утримав цей фронт, всі знають, що він гідний воїн.

— Дехто вважає, що скандали навколо Маршу захисників України — просто результат чийогось ураженого самолюбства. Та може, причини лежать глибше і комусь вигідно зіпсувати враження від маршу скандалом?

— На щастя, фейсбучні війни в реальному світі мало на що впливають. Але хай там що, сваритися патріотичним силам зараз не можна.

Я б хотів звернутися до всіх, хто причетний до цієї історії: припиніть влаштовувати розкол у ветеранській спільноті. Ви всі провели велику роботу з Маршем захисників України. Спасибі. Але, повторюся, він би організувався сам по собі. Переслідуючи якісь свої цілі, не можна переступати через інших ветеранів, не потрібно розколювати людей. Це йде на користь лише одному ворогові, і ми його прекрасно знаємо. Все решта не важливо. Почуйте мене, будь ласка.

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Гібридна війна триває по всіх фронтах. Штучне роз'єднання патріотів — тільки один з ударних напрямів, на яких діє ворог. Ми з нашим співрозмовником говорили і про інші напрями — про масштабну медіавійну, про дивні кадрові перестановки в силових структурах, про те, як Україну намагаються захопити зсередини за допомогою тихих бізнес-операцій. Про все це читайте в наступному матеріалі.