Вакцина от коронавируса может появиться через три недели, считает Трамп. Фото: zik.ua

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Вакцина от коронавирусной болезни COVID-19 может появиться через три-четыре недели.

Американские исследователи близки к тому, чтобы получить этот препарат. Вакцина может появиться уже в начале октября. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время встречи с избирателями в Пенсильвании, передает «Радіо Свобода».

Мы очень близки, чтобы получить вакцину. Если хотите знать, для предыдущей администрации, вероятно, нужны бы были годы, чтобы получить вакцину через Управление по продовольствию и медикаментам США и все утверждения. А мы в неделях от ее получения… Может быть три недели, четыре недели, — заверил Трамп.



Как известно, в этом месяце главный инфекционист США Энтони Фаучи заявлял, что большинство экспертов прогнозируют появление вакцины от COVID-19 в ноябре или декабре этого года. Фаучи не исключал появление препарата и в октябре, но говорил, что шансы крайне малы.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Украина ведет переговоры с несколькими разработчиками вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 и готова сделать заказ и предоплату сразу, как вакцина будет зарегистрирована. Глава Минздрава при этом утверждал, что никто не может сказать, когда именно появится вакцина.