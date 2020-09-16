Коронавирус в Украине обновил рекорд смертности за сутки, фото — Вгороде

https://racurs.ua/n143879-koronavirus-v-ukraine-obnovil-rekord-smertnosti-za-sutki.html

Ракурс

Коронавирусное заболевание в Украине 15 сентября подтвердили у 2 тыс. 958 человек, в больницы положили 504 человека. За сутки умерли от осложнений 76 пациентов, это рекордное число с начала пандемии.

Суточный рекорд новых больных ранее зафиксировали 10 сентября — тогда COVID-19 подтвердили у 3 тыс. 144 человек.

Данные карты Совета национальной безопасности и обороны Украины по распространению коронавируса свидетельствуют, что в целом в Украине за все время эпидемии коронавирус обнаружили у 162 тыс. 660 человек, 3 тыс. 340 — умерли от осложнений. Сейчас лечатся от COVID-19 86 тыс. 996 человек.

Больше всего новых больных в Тернопольской области (380). Более 100 случаев в Киеве (356), а также в Одесской (284), Харьковской (272), Львовской (187), Ивано-Франковской (167), Киевской (128) и Днепропетровской (109) областях.

Вчера главный инфекционист страны Ольга Голубовская заявила, что у гриппа и COVID-19 нет ничего общего, потому что грипп никогда не создавал коллапс системы здравоохранения в развитых странах.

За минувшие сутки зафиксированы 111 новых случаев COVID-19 среди правоохранителей. Всего с начала пандемии заболели более 4 тыс. 200 сотрудников МВД.

В Украине могут открыть модульные инфекционные отделения отечественного производства. Это произойдет при условии увеличения числа больных COVID-19 в Украине.