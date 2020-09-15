Статистика коронавируса в Украине. Фото: Pixabay

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Коронавирусная инфекция выдает очередные рекорды, подняв Украину на 25-е место в мировом списке стран по общему числу инфицированных COVID-19 (согласно данным ресурса Worldometer). Пока медики и волонтеры все чаще бьют в набат — мол, ситуация по ковид выходит из берегов, чиновники, живущие в стране розовых пони, рапортуют о готовности, обеспеченности и бесплатности. О чем говорят растущие цифры статистики коронавируса в Украине и что нас ждет осенью?

Коронавирус атакует

По мнению директора Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний НАМН Украины Виктории Задорожной, нынешняя ситуация была ожидаемой для специалистов: «Иначе быть не могло. Заболеваемость начала увеличиваться с тех пор, как мы вышли из жесткого карантина. К сожалению, требования карантина, которые есть сегодня, перестали выполняться. Это три главные составляющие: маска, дистанция и санитайзер. Если бы все люди придерживались этих правил, мы не имели бы такой статистики коронавируса в Украине. По крайней мере до начала сентября, пока дети не пошли в школу, а студенты — в вузы».

Осень не только радует глаз золотыми красками, но и огорчает сезоном ОРВИ. Время простуд уже началось, констатируют врачи. «Сейчас врачам приходится дифференцировать, где COVID-19, а где другие вирусные заболевания. Ситуация тяжелая. Теперь нагрузка на лаборатории и медиков возрастет в разы, к сожалению», — говорит Виктория Задорожная.

Несмотря на то, что тестов в Украине проводится все больше, текущего охвата тестированием недостаточно. Это связано с тем, что пропускная способность имеющихся государственных лабораторий намного меньше необходимой. Вот и получается, что инфицированный человек может неделю, а то и больше ждать результата ПЦР на коронавирус. Такие люди нередко ходят на работу, в магазины (хорошо, если в маске), так как не могут получить больничный. И продолжают распространять коронавирус. Ускорить процесс позволить себе могут немногие, ведь стоимость таких анализов в частных лабораториях кусается и бьет по карману.

Заболевшие в первую очередь обращаются к семейному врачу, с которым подписали декларации. И это также слабое звено в борьбе с коронавирусом. «Семейная медицина совершенно не готова к инфекционным болезням. Они не способны в той мере, в которой нужно, проводить эпидрасследования, возложенные на них приказами Минздрава», — объясняет Виктория Задорожная.

Что нас ждет в ближайшем будущем

Школы закроются в конце сентября, а в ноябре в Украине будет ситуация, как в Италии. Такое мнение высказал в одном из интервью эпидемиолог, кандидат медицинских наук, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин. Эксперт считает, что начало учебы в школах, вузах приведет к ухудшению статистики коронавируса в Украине. Ведь дети — одна из движущих сил распространения ОРВИ, и коронавирусная инфекция не исключение. К счастью, наши чада не входят в группу риска, однако являются носителями вируса с короной. Дети могут заражать своих родителей, бабушек и дедушек, а также учителей. Андрей Александрин прогнозирует: в конце сентября все школы закроются.

К сожалению, школам не дали времени для подготовки к новому учебному процессу в условиях пандемии. Первое постановление главного санитарного врача Виктора Ляшко по детским учебным заведениям, содержащее временные рекомендации, вышло 30 июля. То бишь буквально за месяц до Дня знаний. Последний вариант документа (на сегодня окончательный) увидел свет 22 августа. Можно ли подготовиться к непростому учебному сезону за неделю? Для сравнения: в США Центр контроля за заболеваемостью (CDC) издал соответствующие рекомендации еще в середине января 2020 года. Почему в Украине ждали полгода?

Несмотря на то, что за «противодействие распространению COVID-19» отвечает главный санитарный врач Украины, ответственность за заболеваемость детей коронавирусной инфекцией переложили на руководителей учебных заведений. Обеспечить максимальную эпидемическую безопасность в школах в украинских реалиях и в столь рекордные сроки — задача архисложная. Мало того, что постановления-рекомендации для работы школ не содержат четких алгоритмов и вызывают много вопросов. Они больше похожи на детскую игру, где нужно составить несколько предложений со словами «маска», «температура», «градусник», «самоизоляция», «санитайзеры» в рандомном порядке. К тому же руководители детских учреждений не имеют ни человеческого, ни финансового ресурса для того, чтобы создать надлежащие условия. Наверное, роль государства в первую очередь не запрещать, а помогать создавать эту самую безопасную среду.

«Живите на позитиве!» — посоветовал в ответ на критику в одной из приуроченных к 1 сентября передач в. и. о. министра образования и науки Сергей Шкарлет. Воистину, совет на все времена. Тем не менее специалисты не столь оптимистичны.

«Я не хочу пугать, но как инфекционист понимаю: в конце октября — начале ноября мы получим точно такую же ситуацию, как была весной в Италии или Испании, когда в больницу будут свозить огромное количество больных и медики вынуждены будут из трех пациентов выбирать одного, чьи шансы на выздоровление самые высокие, и лечить его», — считает эпидемиолог Андрей Александрин.

Не стоит пугаться статистики коронавируса в Украине

«Количество пациентов не уменьшилось, в последнее время даже прослеживается тенденция к увеличению числа заболевших. Это вполне понятно, учитывая контагиозность вируса и простой путь передачи. Однако это не свидетельствует о каких-то панических или пессимистических настроениях. Мы наблюдаем вполне естественный процесс иммунизации населения. Ситуация развивается довольно благополучно и управляемо. Тяжелых форм по сравнению с легкими немного. Летальность очень низкая и обусловлена целым рядом причин», — делится своим видением ситуации Евгений Дубровский, врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 (являющейся опорной по COVID-19).

По словам врача, ежедневная статистика коронавируса в Украине оторвана от реальной картины: «Люди видят голые цифры. А сколько в этих тысячах тяжелых, легких форм? Какое количество госпитализированных? Вы очень удивитесь, но большинство из них могут даже не знать, что инфицированы. Это люди, которым по каким-либо причинам нужно сделать справку с анализом ПЦР (для выезда за границу, госпитализации и т. д)».

«Вирус новый, к нему нет готовой иммунной защиты у населения, поэтому рано или поздно большинство населения «познакомится» с COVID-19, — говорит Евгений Дубровский. — Каким будет это «знакомство» — почти бессимптомным или довольно тяжелым — зависит от базового уровня иммунной системы каждого пациента. Длительное наблюдение и практика в настоящее время позволяют утверждать, что подавляющее большинство переносит заболевание легко и без осложнений».

Количество госпитализированных пациентов, по мнению инфекциониста, также зависит от массы переменных. От праздников, от того, кто дежурит на пропускнике — насколько правильно врач умеет сортировать больных. От семейных врачей, которые должны брать на себя все легкие формы коронавирусной инфекции. А вот стационар рассчитан на среднетяжелые и тяжелые формы течения COVID-19, на группы риска. Иногда семейные врачи просто умывают руки, и тогда стационары перегружаются.

Допилились, или Где деньги, Зин?

В украинской медицине много проблем. В связи с коронавирусом принято считать свободные койки. К сожалению, сами по себе койки, как и стены, не лечат. Считать нужно не только койки, но и специалистов, жизненно необходимое оборудование и финансы. Во многих больницах, принимающих ковид-пациентов, дефицит медицинского персонала достиг критической точки. Ситуация, когда в отделении интенсивной терапии (реанимации) на девять коек работает одна медицинская сестра, не единична. Да еще и без санитарки.

Например, для того, чтобы перевернуть на живот пациента с избыточным весом, находящегося на ИВЛ, надо хотя бы 3‒4 человека. Нередко врачам приходится делать и медсестринскую, и работу санитарок (выносить судна, мыть, убирать и т. д.). Почему так происходит? Многие медицинские работники попросту не выдерживают, высоки риски заболеть коронавирусом, принести его домой... И все это за небольшие зарплаты.

А как же доплаты в 300%, спросите вы? Доплату врачам, которые работают с ковид-пациентами (и то с большими перебоями) получали только медицинские работники больниц первой линии. Медики горько шутят: обещанное повышение зарплаты «на 300%» от оклада в больницах, принимающих пациентов с COVID-19, на самом деле является поднятием зарплаты «до 300%» (то есть любое повышение будет засчитываться).

На днях Счетная палата анонсировала проверку эффективности расходования средств Фонда борьбы с COVID-19. Но уже сейчас аудиторы оперативно мониторят расходы из бюджета на борьбу с коронавирусной инфекцией. Еще в июле правительство распределило все 66 млрд грн фонда. По состоянию на 7 сентября 19,5 млрд грн использованы. Например, из них 8,9 млрд грн ушло на выплаты по безработице и частичной безработице, на детей ФЛП и страховые выплаты, материальную помощь медикам. Как оказалось, фонду COVID-19 уже не хватает денег на реализацию трех бюджетных программ.

А теперь сравните: в настоящее время на дороги уже ушло 7,6 млрд грн, а на доплаты к зарплатам в МВД, Минздраве, исполнительной службе и др. (всех вместе) потрачено втрое меньше — 2,7 млрд грн.

Самое удивительное, что по некоторым программам финансирование еще не началось. А именно — выплаты врачам и медицинским работникам на 6 млрд грн, приобретение оборудования для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения стоимостью 5,3 млрд грн.

Хорошая новость в том, что на сегодня большинство медицинских учреждений нарастили количество необходимого оборудования и средств индивидуальной защиты для медиков. По привычке — благодаря спонсорам и волонтерам.