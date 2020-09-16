Симферопольское водохранилище. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n143880-simferopolskoe-vodohranilische-v-krymu-polnostu-vysohlo-foto.html

Ракурс

Новые фотографии Симферопольского водохранилища в аннексированном Россией Крыму появились в сети.

Новые кадры свидетельствуют, что воды в водохранилище совсем нет. Снимки опубликованы на странице «Крымский бандеровец» в Twitter.

Крым. Фотографии Симферопольского водохранилища. Это то место, которое многие из вас видел при выезде из Симферополя в сторону Алушты/Ялты или при въезде в Симферополь со стороны Алушты/Ялты. Фотографии свежие. Да, воды нет совсем, — говорится в подписи к фотографиям.

Между тем российские СМИ сообщили, что на аннексированный полуостров до конца сентября прибудет летающая лаборатория, которая будет заниматься вызовом осадков. Отмечается, что специальный самолет будет засевать облака реагентами. Оккупанты уверены, что это позволит вызвать дожди, которые увеличат приток в водохранилища.

Напомним, в начале лета три водохранилища Симферополя были наполнены в среднем на 30%. А в сентябре стало известно, что в Крыму запасы водохранилищ за месяц уменьшились на 12 млн куб м воды.

Чтобы обеспечить водоснабжением Симферополь подразделение российских трубопроводных войск перекрыло земляной плотиной реку Биюк-Карасу. Из небольшого образованного водоема воду качают для обеспечения потребностей.