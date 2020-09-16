Глава Минздрава Степанов возглавил список «Слуги народа» в Одесский облсовет

https://racurs.ua/n143889-glava-minzdrava-stepanov-vozglavil-spisok-slugi-naroda-v-odesskiy-oblsovet.html

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Максим Степанов — глава Министерства здравоохранения, который пытается преодолеть эпидемию коронавируса в Украине, возглавил список партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа» в Одесский областной совет.

Ранее Степанов был главой облгосадминистрации Одесской области. Решение о включении действующего министра в региональный список «Слуги народа» 15 сентября согласовала партийная конференция, пишет «Думская».

Вторым в списке идет нардеп и бывший вице-губернатор Сергей Колебошин, третьим — предприниматель Григорий Диденко, четвертым — депутат облсовета от «Оппоблока» Ирина Ковалиш, пятым — директор областного департамента социальной и семейной политики Лилия Коваленко.

Кроме этого, на выборы в горсовет Одессы идут:

артист Олег Филимонов,

банкир Вадим Мороховский,

замдиректора художественного музея Александра Ковальчук,

шахматистка Наталья Жукова,



ректор Одесского университета Мечникова Игорь Коваль.

На выборах мэров Южного и Измаила Одесской области «Слуга народа» поддерживает «старых» градоначальников — Владимира Новацкого (он занимает должность с 2006 года, избирался от «Народной партии Литвина») и Андрея Абрамченко (в должности с 2010 года, выдвигался от «Сильной Украины», затем перешел в Партию регионов, потом в Блок Петра Порошенко).