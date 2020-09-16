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Ракурс
Порошенко відправив дружину на вибори в Київраду, фото — bigmir

Порошенко відправив дружину на вибори в Київраду (ВІДЕО)

16 вер 2020, 13:08
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Місцеві вибори в Києві отримали неочікуваний поворот — на з’їзді столичної команди «Європейської солідарності» представили лідера політсили на місцевих виборах в Києві — Марину Порошенко.

У своєму виступі вона подякувала колегам за довіру і наголосила, що йде в політику не як політик, а як громадянин України.

Дружина п’ятого президента України, лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка, очолила список кандидатів у депутати Київради від партії «ЄС» на прийдешніх місцевих виборах.

Сьогодні я стою перед вами у новому статусі. І знаю, що перше питання, яке я почую, буде — чому я йду в політику? Відразу хочу сказати, що не відчуваю себе політиком. В першу чергу — я громадянка своєї країни, яку я дуже люблю. І мені не все одно, що буде з Україною. І що буде відбуватися у столиці, у Києві, — заявила на з’їзді Марина Порошенко.


Від «Євросолідарності» до Київради також йдуть: чинний секретар Київради Володимир Прокопів, народний депутат кількох попередніх скликань Леонід Ємець, лідерка молодіжної організації партії «ЄС» Дінара Хабібулаєва, ветеран російсько-української війни та блогер Олександр Погребиський.

«Ракурс» повідомляв, що глава МОЗ Максим Степанов очолив список «Слуги народу» в Одеську облраду.

Джерело: Ракурс


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