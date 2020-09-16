Коронавірус у Києві. Фото: Віталій Кличко у Фейсбук

https://racurs.ua/ua/n143894-smertnist-vid-koronavirusu-v-kyievi-zbilshylasya-podrobyci-infografika.html

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У Києві збільшилася смертність від коронавірусу. Найчастіше COVID-19 забирає життя людей похилого віку.

Здебільшого вірус не подолали кияни, яким 65 років або більше. У такому віці померли 192 людини. Найстарша жертва коронавірусу — 96-річний житель Солом’янського району. Наймолодшій киянці, яка померла від коронавірусу, було 25 років. Всього коронавірус забрав життя 291 киянина, а 15 вересня померли восьмеро осіб. Про це 16 вересня під час брифінгу повідомив міський голова Віталій Кличко у Telegram.

За минулу добу виявили 356 осіб, інфікованих СOVID-19. З початку епідемії в столиці вже 18 тис. 70 підтверджених випадків захворювання. Вчора захворіли 184 жінки віком від 18 до 76 років та 139 чоловіків віком від 18 до 83 рокiв. Також серед хворих — 15 дівчаток від двох до 15 років і 18 хлопчиків від одного до 16 років.

Найбільше хворих виявили в Дарницькому районі — 74 осіб. Ще 66 та 45 осіб захворіли у Дніпровському та Деснянському районах.

До лікарень столиці госпіталізували 38 пацієнтів, а інші лікуються вдома. За добу одужали 134 особи, а загалом перемогли хворобу 5 тис. 519 киян.

Нагадаємо, за 15 вересня в Україні від СOVID-19 померла рекордна кількість людей — 76 пацієнтів. За минулу добу коронавірус підтвердили у 2 тис. 958 осіб.