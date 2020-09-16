«Вагнергейт» хочуть розслідувати у парламентській ТСК, фото — Рух опору капітуляції

https://racurs.ua/ua/n143893-vagnergeyt-hochut-rozsliduvaty-u-parlamentskiy-tsk.html

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«Вагнергейт» буде в центрі уваги роботи тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради. У парламенті зареєстрували постанову про створення ТСК, яка розслідуватиме спецоперацію українських силовиків та контррозвідників щодо «вагнерівців».

Проект постанови щодо створення тимчасової слідчої комісії передбачає, що головою ТСК буде Роман Костенко із «Голосу».

Про це повідомляє у Фейсбук нардеп з «Голосу» Сергій Рахманін.

Спеціально для тих, хто показово дбає про збереження державних секретів: зберігати таємницю й захищати брехню — різні речі. ТСК здатна відокремити одне від одного. Час покаже, хто що «злив», — прокоментував це рішення Рахманін.



Постанову про створення ТСК має підтримати регламентний комітет, а також 150 депутатів у залі парламенту.

Як раніше повідомив колишній глава РНБО Олександр Турчинов, створення ТСК вимагають і в «Євросолідарності». Петиція про створення парламентської слідчої комісії щодо «Вагнергейту» на сайті президента вже набрала 25 тис. голосів.