«Вагнергейт» хотят расследовать в парламентской ВСК, фото — Рух опору капітуляції

https://racurs.ua/n143893-vagnergeyt-hotyat-rassledovat-v-parlamentskoy-vsk.html

Ракурс

«Вагнергейт» будет в центре внимания работы временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады. В парламенте зарегистрировали постановление о создании ВСК, которая будет расследовать спецоперацию украинских силовиков и контрразведчиков по поводу «вагнеровцев».

Проект постановления о создании временной следственной комиссии предусматривает, что председателем ВСК будет Роман Костенко из «Голоса».

Об этом сообщил в Фейсбук нардеп «Голоса» Сергей Рахманин.

Специально для тех, кто показательно заботится о сохранении государственных секретов: хранить тайну и защищать ложь — разные вещи. ВСК способна отделить это друг от друга. Время покажет, кто что «слил», — прокомментировал это решение Рахманин.



Постановление о создании ВСК должен поддержать регламентный комитет, а также 150 депутатов в зале парламента.

Как ранее сообщил бывший глава СНБО Александр Турчинов, создание ВСК требуют и в «Евросолидарности». Петиция о создании парламентской следственной комиссии по поводу «Вагнергейта» на сайте президента набрала 25 тыс. голосов.