Убийство Гонгадзе — хронология событий, которые 20 лет назад остановили диктатуру

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Ракурс

Георгий Гонгадзе исчез 20 лет назад, в ночь на 17 сентября 2000 года. Убийство журналиста показало обратную сторону эпохи «красных директоров» и «крепких хозяйственников», которые тогда руководили Украиной.

Георгий при жизни не смог остановить Кучму и надвигающуюся на Украину диктатуру, но он остановил ее своей смертью. Кучма не смог стать украинским Лукашенко, Путиным или Назарбаевым. Траектория истории изменилась, — написала 16 сентября в Фейсбук Мирослава Гонгадзе.

Как известно, 16 сентября 2000 года в 22.20 Георгий Гонгадзе вышел из дома № 7 на бульваре Леси Украинки в Киеве. При себе у него была черная сумка с надписью «50 лет НАТО» и пакет с арбузами, пишет «Украинская правда»

Гонгадзе остановил такси Hyundai Sonata и планировал ехать на улицу Красноармейскую. Водитель попросил его разместиться на заднем сиденье. После этого к авто подбежали еще трое мужчин — двое сели слева и справа от пассажира, а один — на переднее сиденье.

17 сентября 2000 года на сайте «Украинской правды», созданной журналистом за пять месяцев до похищения, появится заметка с заголовком: «Георгий Гонгадзе исчез!!!».

Дома на Гонгадзе ждали жена и двое трехлетних детей. Друзья обзванивали больницы и станции скорой помощи, но тщетно. В тот вечер без Георгия Мирослава вместе с детьми не могла попасть в квартиру, поскольку забыла ключи. Он об этом знал и спешил домой.

В авто Гонгадзе был зажат двумя оперативниками на заднем сиденье, и Пукачем, который с переднего сиденья бил журналиста резиновой дубинкой. Машина двигалась из Киева по одесской трассе. По дороге убийцы несколько раз останавливались, чтобы поменять номера на авто. Пукач также приказал водителю Поповичу заехать в село Сухолесы Белоцерковского района, где в доме тестя взял веревку и лопату.

Спустя 10 минут пополуночи автомобиль остановился в безлюдном месте. Гонгадзе выволокли из машины, сняли с него куртку, бросили на землю, связали веревкой руки и ноги. Попович выкопал яму недалеко от авто. Пукач душил журналиста сначала руками, потом ремнем. Тело Гонгадзе выбросили в яму, облили бензином и подожгли. Пакет с арбузами выбросили неподалеку и поехали ужинать.

Материалы допроса соучастника убийства Костенко В. Н. свидетельствуют о его «мотивации»:

Костенко пояснил, что после убийства Гонгадзе начальник управления Пукач оказывал ему материальную помощь и поощрение по службе. В частности, 18 сентября 2000 года предоставил ему материальную помощь в размере 100 грн.

На девятый день после исчезновения Гонгадзе первый замминистра МВД Николай Джига отрапортовал: в поисках пропавшего журналиста милиция обследовала 17 тыс. объектов, в частности, 3208 зданий, 4815 подвалов, 2232 канализационные шахты, 39 баз отдыха, 67 автокооперативов и гаражей. Следов Георгия найти не удалось.

2 ноября 2000 года близ населенного пункта Тараща было найдено обезглавленное тело. Много месяцев спустя власти признали, что это тело Гонгадзе.

Дело об убийстве Георгия Гонгадзе в той части, что касается исполнителей, появилось в суде только 23 ноября 2005 года. На скамье обвиняемых оказались — начальник Главного управления уголовного розыска МВД Украины Алексей Пукач и трое его подчиненных.