Ситуация на КПП «Новые Яриловичи». Фото: ГПСУ

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Хасиды, которые пытаются попасть в Умань на празднование Рош ха-Шана, которое начнется вечером 28 августа, заблокировали пункт пропуска «Новые Яриловичи» на границе с Беларусью в Черниговской области.

Паломники находятся в нейтральной зоне. Ситуация на украинско-белорусской границе остается контролируемой, хоть КПП и пришлось закрыть. По состоянию на 11.00 16 сентября напротив пункта пропуска находятся более 1 тыс. иностранцев. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Пограничники обеспечивают проверку и сопровождение представителей волонтерских и религиозных организаций для передачи иностранцам, которые находятся на границе, продуктов питания и воды, — отметили в Пограничной службе.

Между тем в МВД сообщили, что для обеспечения порядка и безопасности граждан во время празднования Рош ха-Шана в Умань прибыли более 560 полицейских из 20 областей.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в комментарии «Интерфакс-Украина» сообщил, что хасидов, которые пытаются попасть в Украину со стороны Беларуси, обманом выманили в Беларусь.

Те люди, которые выманили обманным путем в Беларусь представителей религиозного течения хасидов и пообещали им, что их могут пропустить в Украину, эти люди совершили, на мой взгляд, правонарушения в отношении тех людей. Их фактически обманули и выманили в Беларусь. У нас нет оснований пропускать данных граждан в Украину, — отметил Геращенко.

Напомним, 14 сентября в одном из пунктов пропуска Черниговской области собрались сотни хасидов. С паломниками, которые прорываются в Умань, встретился председатель ГПСУ Сергей Дейнеко и предупредил их о недопущении прорыва государственной границы.