Мораторий на взыскание залога по валютным кредитам продлили нардепы, фото — Закон і бизнес

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Ракурс

Мораторий на взыскание имущества, предоставленного для обеспечения валютных кредитов, продлили в Раде.

Нардепы 16 сентября рассмотрели соответствующий закон с учетом предложений президента Украины.

В зале нашлось 297 голосов за продление моратория до 21 апреля 2021 года.

В августе президент вернул со своими предложениями закон № 1304-VII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно моратория на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного для обеспечения кредитов в иностранной валюте».

Зеленский не поддержал продление моратория до 1 января 2022 года и смену законом условий, при которых нельзя принудительно взыскать имущество в соответствии с кредитным договором, а также неопределенность четких условий и круга должников, в отношении которых будет действовать соответствующий запрет.

В сентябре Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять за основу и в целом проект этого закона.

Мораторий действует с 2014 года согласно закону «О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте».

В апреле 2019 года вступил в силу Кодекс Украины из процедур банкротства, который не решил вопрос с этой категорией заемщиков, однако отменил мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам с 21 октября 2020 года.

Закон № 3640 предложил продлить мораторий на принудительное отчуждение на единственное жилье заемщиков (имущественных поручителей, поручителей), заложенное по валютным кредитам до вступления в силу закона, который регулирует вопросы особенностей осуществления реструктуризации по кредитам в иностранной валюте.

Закон запретил принудительно без согласия владельца отчуждать имущество, отнесенное к недвижимому жилого имущества или объект незавершенного жилищного строительства при условии, что такое недвижимое жилое имущество используется как место постоянного жительства заемщика/имущественного поручителя или является объектом незавершенного жилищного строительства, при условии, что у заемщика или имущественного поручителя нет другого жилья.

Среди условий, при которых нельзя принудительно без согласия владельца отчуждать имущество, есть и такое: общая площадь жилого имущества не превышает 140 кв. м для квартиры и 250 квадратов для дома.