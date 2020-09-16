Мораторій на стягнення застави за валютними кредитами продовжили нардепи, фото — Закон і бізнес

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Ракурс

Мораторій на стягнення майна, наданого як забезпечення валютних кредитів, продовжили у Раді.

Нардепи 16 вересня розглянули відповідний закон з урахуванням пропозицій президента України.

В залі знайшлося 297 голосів за продовження мораторію до 21 квітня 2021 року.

У серпні президент повернув зі своїми пропозиціями закон № 1304-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мораторію на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті».

Зеленський не підтримав продовження мораторію до 1 січня 2022 року і зміну законом умов, за яких не може бути примусово звернено стягнення на майно відповідно до кредитного договору, а також невизначеність чітких умов та кола боржників, стосовно яких діятиме відповідна заборона.

У вересні Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Раді прийняти за основу та в цілому проект цього закону.

Мораторій діє з 2014 року відповідно до закону «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті».

У квітні 2019 року набрав чинності Кодекс України з процедур банкрутства, який не вирішив питання щодо цієї категорії позичальників, проте скасував мораторій на стягнення майна за валютними кредитами з 21 жовтня 2020 року.

Закон № 3640 запропонував продовжити мораторій на примусове відчуження на єдине житло позичальників (майнових поручителів, поручителів), заставлене за валютними кредитами до набрання чинності законом, який врегульовує питання особливостей здійснення реструктуризації за кредитами в іноземній валюті.

У законі йдеться і про те, що за кредитним договором не може бути примусово без згоди власника відчужене майно, що віднесене до нерухомого житлового майна або об'єкт незавершеного житлового будівництва за умови, що таке нерухоме житлове майно використовується як місце постійного проживання позичальника/майнового поручителя або є об'єктом незавершеного житлового будівництва, за умови, що у позичальника або майнового поручителя у власності немає іншого житла.

Серед умов, за яких не може бути примусово без згоди власника відчужене майно, є і така: загальна площа житлового майна не перевищує 140 кв. м для квартири та 250 квадратів для будинку.