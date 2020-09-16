Ситуація на КПП «Нові Яриловичі». Фото: ДПСУ

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Хасиди, які намагаються потрапити в Умань на святкування Рош ха-Шана, яке почнеться ввечері 28 серпня, заблокували пункт-пропуску «Нові Яриловичі» на кордоні із Білоруссю в Чернігівській області.

Паломники перебувають у нейтральній зоні. Ситуація на українсько-білоруському кордоні залишається контрольованою, хоч КПП і довелося закрити. Станом на 11.00 16 вересня навпроти пункту пропуску перебувають понад 1 тис. іноземців. Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.

Прикордонники забезпечують перевірку та супроводження представників волонтерських та релігійних організацій для передачі іноземцям, які перебувають на кордоні, продуктів харчування та води, — зазначили в Прикордонній службі.

Тим часом у МВС повідомили, що для забезпечення порядку та безпеки громадян під час святкування Рош ха-Шана в Умань прибули понад 560 поліцейських із 20 областей.

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в коментарі «Інтерфакс-Україна» повідомив, що хасидів, які намагаються потрапити в Україну з боку Білорусі, обманом виманили в Білорусь.

Ті люди, які виманили обманним шляхом в Білорусь представників релігійної течії хасидів і пообіцяли їм, що їх можуть пропустити в Україну, ці люди вчинили, на мій погляд, правопорушення щодо тих людей. Їх фактично ошукали і виманили в Білорусь. У нас немає підстав пропускати даних громадян в Україні, — зазначив Геращенко.

Нагадаємо, 14 вересня в одному з пунктів пропуску Чернігівської області зібралися сотні хасидів. З паломниками, які прориваються в Умань, зустрівся голова ДПСУ Сергій Дейнеко й попередив їх про недопущення прориву державного кордону.