Коронавирус в Киеве. Фото: Виталий Кличко у Фейсбук

https://racurs.ua/n143894-smertnost-ot-koronavirusa-v-kieve-uvelichilas-podrobnosti-infografika.html

Ракурс

В Киеве увеличилась смертность от коронавируса. Чаще всего COVID-19 уносит жизни пожилых людей.

В основном вирус не преодолели киевляне, которым 65 лет или больше. В таком возрасте умерли 192 человека. Самая старшая жертва коронавируса — 96-летний житель Соломенского района. Самой молодой киевлянке, которая умерла от коронавируса, было 25 лет. Всего коронавирус унес жизни 291 киевлянина, а 15 сентября умерли восемь человек. Об этом 16 сентября во время брифинга сообщил городской голова Виталий Кличко в Telegram.

За минувшие сутки выявили 356 лиц, инфицированных СOVID-19. С начала эпидемии в столице уже 18 тыс. 70 подтвержденных случаев заболевания. Вчера заболели 184 женщины в возрасте от 18 до 76 лет и 139 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет. Также среди больных — 15 девочек от двух до 15 лет и 18 мальчиков от одного до 16 лет.

Больше всего больных обнаружили в Дарницком районе — 74 человека. Еще 66 и 45 человек заболели в Днепровском и Деснянском районах.

В больницы столицы госпитализировали 38 пациентов, а остальные лечатся дома. За сутки выздоровели 134 человека, а в целом победили болезнь 5 тыс. 519 киевлян.

Напомним, за 15 сентября в Украине от СOVID-19 умерло рекордное количество людей — 76 пациентов. За минувшие сутки коронавирус подтвердили в 2 тыс. 958 человек.