Порошенко отправил жену на выборы в Киевсовет, фото — bigmir

https://racurs.ua/n143895-poroshenko-otpravil-jenu-na-vybory-v-kievsovet-video.html

Ракурс

Местные выборы в Киеве получили неожиданный поворот — на съезде столичной команды «Европейской солидарности» представили лидера политсилы на местных выборах в Киеве — Марину Порошенко.

В своем выступлении она поблагодарила коллег за доверие и подчеркнула, что идет в политику не как политик, а как гражданин Украины.

Жена пятого президента Украины, лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко, возглавила список кандидатов в депутаты Киевсовета от партии «ЕС» на местных выборах.

Сегодня я стою перед вами в новом статусе. И знаю, что первый вопрос, который я услышу, будет — почему я иду в политику? Сразу хочу сказать, что не чувствую себя политиком. В первую очередь — я гражданка своей страны, которую я очень люблю. И мне не все равно, что будет с Украиной. И что будет происходить в столице, в Киеве, — заявила на съезде Марина Порошенко.

От «Евросолидарности» в Киевсовет также идут: действующий секретарь Киевсовета Владимир Прокопив, народный депутат нескольких предыдущих созывов Леонид Емец, лидер молодежной организации партии Динара Хабибулаева, ветеран российско-украинской войны и блогер Александр Погребиский.

«Ракурс» сообщал, что глава Минздрава Максим Степанов возглавил список «Слуги народа» в Одесский облсовет.