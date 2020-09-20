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Ракурс
Слуга народа. Фото: Bigmir

Список в Киевсовет представили «слуги» — его возглавит еще одна жена

20 сен 2020, 15:02
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Местные выборы 2020 пройдут в Украине 25 октября. Президентская партия «Слуга народа» представила первую десятку списка в Киевский городской совет.

Возглавила список жена министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Об этом стало известно во время конференции, которую провела столичная ячейка партии.

Так, в первую десятку списка вошли:


  • общественная активистка и жена министра иностранных дел Евгения Кулеба;
  • юрист и телеведущий Михаил Присяжнюк;
  • легкоатлетка Елена Говорова;
  • бизнесмен и юрист Юрий Федоренко;
  • букинист Владислав Трубицин;
  • адвокат Лилия Пашинная;
  • дзюдоист Георгий Зантарая;
  • замминистра образования и науки Андрей Витренко;
  • продюсер Виктория Бурдукова;
  • экс-глава Минздрава Зоряна Скалецкая.

Напомним, ранее мы сообщали, что на съезде столичной команды «Европейской солидарности» представили лидера политсилы на местных выборах в Киеве — Марину Порошенко.

Жена пятого президента Украины и лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко возглавила список кандидатов в депутаты Киевсовета от партии «ЕС» на местных выборах.

Источник: Ракурс


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