Список в Киевсовет представили «слуги» — его возглавит еще одна жена

Слуга народа. Фото: Bigmir

https://racurs.ua/n144066-spisok-v-kievsovet-predstavili-slugi-ego-vozglavit-esche-odna-jena.html

Ракурс

Местные выборы 2020 пройдут в Украине 25 октября. Президентская партия «Слуга народа» представила первую десятку списка в Киевский городской совет.

Возглавила список жена министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Об этом стало известно во время конференции, которую провела столичная ячейка партии.

Так, в первую десятку списка вошли:

общественная активистка и жена министра иностранных дел Евгения Кулеба;

юрист и телеведущий Михаил Присяжнюк;

легкоатлетка Елена Говорова;

бизнесмен и юрист Юрий Федоренко;

букинист Владислав Трубицин;

адвокат Лилия Пашинная;

дзюдоист Георгий Зантарая;

замминистра образования и науки Андрей Витренко;

продюсер Виктория Бурдукова;

экс-глава Минздрава Зоряна Скалецкая.

Напомним, ранее мы сообщали, что на съезде столичной команды «Европейской солидарности» представили лидера политсилы на местных выборах в Киеве — Марину Порошенко.

Жена пятого президента Украины и лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко возглавила список кандидатов в депутаты Киевсовета от партии «ЕС» на местных выборах.