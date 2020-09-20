Список в Киевсовет представили «слуги» — его возглавит еще одна жена

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Слуга народа. Фото: Bigmir
Список в Киевсовет представили «слуги» — его возглавит еще одна женаhttps://racurs.ua/n144066-spisok-v-kievsovet-predstavili-slugi-ego-vozglavit-esche-odna-jena.htmlРакурс
Местные выборы 2020 пройдут в Украине 25 октября. Президентская партия «Слуга народа» представила первую десятку списка в Киевский городской совет.
Возглавила список жена министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Об этом стало известно во время конференции, которую провела столичная ячейка партии.
Так, в первую десятку списка вошли:
- общественная активистка и жена министра иностранных дел Евгения Кулеба;
- юрист и телеведущий Михаил Присяжнюк;
- легкоатлетка Елена Говорова;
- бизнесмен и юрист Юрий Федоренко;
- букинист Владислав Трубицин;
- адвокат Лилия Пашинная;
- дзюдоист Георгий Зантарая;
- замминистра образования и науки Андрей Витренко;
- продюсер Виктория Бурдукова;
- экс-глава Минздрава Зоряна Скалецкая.
Напомним, ранее мы сообщали, что на съезде столичной команды «Европейской солидарности» представили лидера политсилы на местных выборах в Киеве — Марину Порошенко.
Жена пятого президента Украины и лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко возглавила список кандидатов в депутаты Киевсовета от партии «ЕС» на местных выборах.
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