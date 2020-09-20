Погода на 21 сентября. Фото: Pixabay

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Ракурс

Погода в Украине 21 сентября ожидается солнечная и теплая. Температура воздуха прогреется до +25°. Осадков не ожидается.

Днем столбики термометров покажут 20−25° выше нуля. Ночью температура будет прохладной — 3−9° выше нуля. Ветер обещают северо-западный 3−8 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 21 сентября будут солнечной и теплой. Ночью воздух прогреется до 6−8° тепла, а днем ​​до 22−24° выше нуля.

Погода в Харькове в ближайшие сутки прогнозируется без осадков. Температура воздуха ночью будет по-осеннему холодной и составит 3−5° тепла, а днем ​​столбики термометра поднимутся до 20−22° выше нуля.

Погодные условия в Одессе будут солнечными и безоблачными. Температура воздуха ночью будет 7−9° тепла, а днем ​​- 23−25° выше нуля.

Погода во Львове завтра прогнозируется солнечная и без осадков. Температурные показатели будут следующими: ночью 4−6° тепла, а днем ​​до 17−19° выше нуля.

Погода в Карпатах 21 сентября ожидается относительно теплая. Столбики термометров в темное время суток покажут 4−6° тепла, а днем ​​22−24° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка Украины 21 сентября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможные небольшие возмущения. Наибольшая геомагнитная активность будет фиксироваться в начале суток.

Напомним, ранее мы сообщали, что Гидрометцентр прогнозировал заморозки в сентябре в некоторых областях Украины.

Средняя суточная температура воздуха снизится до 10−12°. В западных, северных, восточных и центральных областях ночью будет до 2−8° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0−3°. Днем до 9−15° тепла.