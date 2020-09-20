Погода на 21 вересня. Фото: Pixabay

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Погода в Україні 21 вересня очікується сонячна та тепла. Температура повітря прогріється до +25°. Опадів не очікується.

Вдень стовпчики термометрів покажуть 20−25° вище нуля. Вночі температура буде прохолодною — 3−9° вище нуля. Вітер обіцяють північно-західний 3−8 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 21 вересня буде сонячною та теплою. Вночі повітря прогріється до 6−8° тепла, а вдень — 22−24° вище нуля.

Погода в Харкові у найближчу добу прогнозується без опадів. Температура повітря вночі буде по-осінньому холодною і складе 3−5° тепла, а вдень стовпчики термометра піднімуться до 20−22° вище нуля.

Погодні умови в Одесі будуть сонячними та безхмарними. Температура повітря вночі буде 7−9° тепла, а вдень — 23−25° вище нуля.

Погода у Львові завтра прогнозується сонячна та без опадів. Температурні показники будуть такими: уночі 4−6° тепла, а вдень — 17−19° вище нуля.

Погода в Карпатах 21 вересня очікується відносно тепла. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть 4−6° тепла, а вдень 22−24° тепла за Цельсієм.





Геомагнітна обстановка в Україні 21 вересня прогнозується відносно спокійна. Протягом доби можливі невеликі збурення. Найбільша геомагнітна активність буде фіксуватися на початку доби.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, Гідрометцентр прогнозував заморозки у вересні у деяких областях України.

Середня добова температура повітря знизиться до 10−12°. У західних, північних, східних та центральних областях вночі буде до 2−8° тепла, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0−3°. Вдень до 9−15° тепла.