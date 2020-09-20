Закон о столице хотят рассмотреть как можно быстрее в СН. Фото: lenta.ua

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Закон о столице народные депутаты из провластной фракции «Слуга народа» хотят рассмотреть до проведения местных выборов.

Проект закона предусматривает четкое распределение полномочий мэра Киева и председателя Киевской городской государственной администрации. Об этом 20 сентября заявил заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко на брифинге в Киеве, который транслировали СМИ.

Парламентарий отметил, что рассмотрение этого законопроекта запланировано на четвертую сессию Рады. Сейчас фракция работает над тем, чтобы этот законопроект рассмотреть как можно быстрее. По словам Корниенко, закон о Киеве предусматривает управление городом.

Мы работаем сейчас с коллегами из других фракций, с руководством фракций, чтобы мы могли до выборов попытаться начать его рассматривать и подарить киевлянам, в конце концов, систему управления городом. Закон о Киеве — это об управлении городом, — заявил он.

Напомним, 20 сентября президентская партия «Слуга народа» представила первую десятку списка в Киевский городской совет. Возглавила список жена министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Также в списке — экс-глава Миндрава Зоряна Скалецкая, юрист и телеведущий Михаил Присяжнюк, дзюдоист Георгий Зантарая.