Силовики откроили огонь из оружия во время протестов в Беларуси. Фото: esquire.ru

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Оружие во время митинга в Беларуси применили силовики в воскресенье, 20 сентября.

В белорусском Бресте во время жестких задержаний участников акции бойцы спецподразделения милиции ОМОН стреляли из карабина, чтобы разогнать протестующих. Об этом 20 сентября сообщает белорусское издание TUT.by.

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили, что милиционеры сделали предупредительный выстрел из карабина. Таким образом силовики якобы предупреждали демонстрантов о нападении. Отмечается, что якобы стреляли в воздух светошумовым патроном.

Между тем белорусский правозащитный центр «Весна» отмечает, что во время сегодняшних демонстраций в Беларуси задержали уже несколько десятков человек.

В Минске силовики задержали по меньшей мере 30 человек, еще 18 человек задержали в Гомеле, по восемь человек в Гродно и Могилеве. Еще по двое протестующих схватили в Волковыске и Бресте.

Напомним, в Гомеле против митингующих белорусская милиция применила слезоточивый газ. Таким образом хотели разогнать демонстрацию.