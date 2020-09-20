«Марш справедливости» в Минске. Фото: TYT.by

https://racurs.ua/n144067-snaypery-na-kryshe-rezidencii-lukashenko-bronetehnika-i-akcii-protesta-chto-proishodit-v-minske.html

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Протесты в Минске не прекращаются — 20 сентября начался «Марш справедливости».

Активисты протестуют против итогов президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко. В столице силовики уже начали задержания. В основном правоохранители хватают людей с флагами. Об этом сообщает TYT.by.

Ранее в резиденцию Лукашенко перебросили военную технику. В центре Минска разместили бронированные разведывательно-дозорные машины, грузовики для перевозки военнослужащих внутренних войск и автобусы с бойцами ОМОНа.

Кроме того, на крыше дворца Независимости, который является рабочей резиденцией Александра Лукашенко, увидели снайперов. Как пишет Telegram-канал «Военный обозреватель», на крыше находятся по меньшей мере три сотрудника Службы безопасности президента.

Напомним, 19 сентября в Минске происходили массовые задержания участниц женского «Блестящего марша». Силовики доставили в отделы милиции 320 человек.