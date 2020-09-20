Снайперы на крыше резиденции Лукашенко, бронетехника и акции протеста — что происходит в Минске (ФОТО, ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n144067-snaypery-na-kryshe-rezidencii-lukashenko-bronetehnika-i-akcii-protesta-chto-proishodit-v-minske.htmlРакурс
Протесты в Минске не прекращаются — 20 сентября начался «Марш справедливости».
Активисты протестуют против итогов президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко. В столице силовики уже начали задержания. В основном правоохранители хватают людей с флагами. Об этом сообщает TYT.by.
Ранее в резиденцию Лукашенко перебросили военную технику. В центре Минска разместили бронированные разведывательно-дозорные машины, грузовики для перевозки военнослужащих внутренних войск и автобусы с бойцами ОМОНа.
Кроме того, на крыше дворца Независимости, который является рабочей резиденцией Александра Лукашенко, увидели снайперов. Как пишет Telegram-канал «Военный обозреватель», на крыше находятся по меньшей мере три сотрудника Службы безопасности президента.
Напомним, 19 сентября в Минске происходили массовые задержания участниц женского «Блестящего марша». Силовики доставили в отделы милиции 320 человек.